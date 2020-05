Madre desaparecida, padre suicida, novia latina y 5 huérfanos: tragedia abierta en Nueva York y Connecticut

Jennifer Farber Dulos cumple un año sin ser vista en público, tras llevar los niños al colegio

Viernes, 24 de mayo 2019: cuando el país se preparaba para celebrar “Memorial Day” y comenzar el verano, la vida de una familia acomodada cambiaría para siempre, abriendo un misterio aún no resuelto.

Aunque Fotis Dulos y su esposa Jennifer estaban embarcados en una agria batalla de divorcio y custodia de sus cinco hijos, nadie imaginaba el escabroso final.

A los 50 años, Jennifer desapareció ese mañana en Farmington (Connecticut). Llevó a sus hijos al colegio y desde entonces no ha sido vista. Ocho meses después, el 28 de enero de 2020, su esposo Fotis (52) cometió suicidio por envenenamiento en su hogar en esa misma localidad y agonizó dos días en el Jacobi Medical Center (El Bronx, NY). Sus hijos, a quienes no podía ver por orden legal, fueron al hospital a despedirlo, antes de que le quitaran el soporte vital.

Dejó una escalofriante carta escrita a mano: “Si estás leyendo esto, ya no estoy. Me niego a pasar incluso una hora más en la cárcel por algo con lo que no tengo NADA que ver”.

En ese momento el empresario nacido en Turquía estaba bajo arresto domiciliario, ahogado en deudas y aislado de sus hijos, tras ser acusado del homicidio de su esposa, aunque su cadáver no había ni todavía ha sido encontrado.

En el ínterin, los cinco hijos menores de edad han estado en Manhattan bajo custodia de su abuela materna, Gloria Farber.

En víspera del primer aniversario del inicio de este drama conyugal y policial, la familia de Jennifer emitió un comunicado ayer, diciendo que todavía están “atormentados” por su partida, pero que ella sigue viviendo a través de sus cinco hijos.

“Extrañamos a Jennifer más allá de las palabras”, dijo la representante de la familia, Carrie Luft, citada por New York Post. “El dolor de su ausencia no desaparece. Innumerables preguntas quedan sin respuesta. La brutalidad e inhumanidad de su muerte y desaparición continúan persiguiéndonos, sin disminuir. Pero la tierra sigue girando, y de alguna manera ha transcurrido un año entero”.

Luft dijo que a medida que crecen, los hijos de la infortunada pareja se vuelven “más como su madre todos los días… Y seguimos viéndola y sintiéndola en sus expresiones, sus gestos, sus risas, sus abrazos”.

“Es un testimonio de su profunda influencia amorosa como madre que los hijos de Jennifer estén sanos y bien. Están seguros y rodeados de amor y apoyo. Gloria, su abuela y guardiana, también está sana y bien, por lo que estamos muy agradecidos durante este tiempo precario”.

La venezolana Michelle Troconis Arreaza (44) y Kent Mawhinney, novia y abogado de Fotis, fueron acusados ​​de conspiración para cometer el supuesto asesinato de Jennifer.

En la nota de despedida, Fotis también escribió: “Quiero que se sepa que Michelle Troconis no tuvo nada que ver con la desaparición de Jennifer. Y tampoco Kent Mawhinney”.

Y continuó: “Por favor, hágales saber a mis hijos que los amo, que haría cualquier cosa por estar con ellos, pero desafortunadamente todos tenemos nuestros límites. El Estado no descansará hasta que me pudra en la cárcel”.

Su abogado, Norm Pattis, presentó una moción minutos después de que Fotis fuese declarado muerto, pidiéndole a la corte que continuara el juicio para que pueda reivindicar a su cliente.

Meses antes, en junio, Pattis había sugerido que Jennifer podría haber fingido su propia desaparición, al estilo de la novela llevada al cine “Gone Girl”; y luego insistió en pudo haber contemplado “suicidio por venganza”, para incriminar al padre de sus hijos.

Tal insinuación desató la indignación de la familia Farber. Dijeron que la sugerencia era “falsa e irresponsable”.

Parientes de Jennifer insisten en que ella tenía “los nervios destrozados” desde que en junio de 2017 solicitó el divorcio luego de 13 años de matrimonio. “Sabía lo enfurecido que estaba él al ella dar este paso”, dijo una amiga no identificada.

El jueves de esta semana, Troconis rompió su silencio en el caso, para profesar su inocencia en un comunicado divulgado por NBC News.

“No sé nada sobre el paradero de Jennifer Dulos o lo que pudo haberle sucedido (…) Es posible errar al juzgar a los demás. No sé si Fotis Dulos fue capaz de hacer las cosas que la policía y los fiscales lo acusaron de hacer. Pero según lo que supe en el último año, creo que fue un error haber confiado en él”.

La psicóloga (UCV 1988) y atleta, quien ha vivido en varios países y en un momento fue anfitriona y productora de un programa de ESPN, ahora espera juicio en libertad condicional.

Agregó en su comunicado que “Como madre” está “entristecida por la pérdida que han sufrido estos cinco niños”. Su próxima cita en la corte será el 6 de agosto.

Busque ayuda

Llame al 1.888.NYCWELL ( 1.888.692.9355 ).

( ). Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/

Fotis Dulos' ex-girlfriend Michelle Troconis says she should never have trusted him https://t.co/607vDMsKOn — Daily Mail US (@DailyMail) May 22, 2020

The family of Jennifer Farber Dulos has released a statement as her disappearance reaches the one-year mark https://t.co/lOhGFvKgEF — WFSB Channel 3 (@WFSBnews) May 22, 2020

α