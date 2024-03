Silvia Pinal de nuevo hospitalizada: “Es un problema de estar todo el tiempo acostada”

La actriz Silvia Pinal, de 92 años, ha estado batallando con problemas de movilidad desde hace algún tiempo y esta reciente hospitalización ha generado preocupación en sus seres queridos. A pesar de su edad y su frágil estado de salud, la mexicana sigue mostrando una gran fortaleza y valentía en su lucha por recuperarse.

“Estamos muy optimistas porque el doctor nos acaba de decir que tiene muy buena salud clínica, está de muy buen humor, no sufrió dolor. Es un procedimiento de limpieza en el que le quitan todas las células que están muertas y medio contaminadas, y dejan que el tejido nuevo se vaya pegando con una bomba que crea presión negativa para que se pegue otra vez la piel al músculo”, mencionó Luis Enrique Guzmán frente a los medios de comunicación.

La parte baja de la espalda de Silvia Pinal está siendo tratada por especialistas. Crédito: Mezcalent

“Es un problema de estar todo el tiempo acostada boca arriba, es en la zona de la espalda baja, pues es muy complicado mantenerlo seco todo el tiempo. Con las evacuaciones y demás, pues hay que tener mucho cuidado y lo bueno es que ya llevaba mucho tiempo y con este proceso ya queda cerrada y en cualquier momento ya le pueden ir cerrando desde abajo hacia arriba“, explicó el hijo de Silvia frente a la prensa.

Los reporteros aprovecharon para preguntar para cuándo tienen previsto darla de alta, a lo que él respondió: “Ya nos la llevamos a la casa en pocos días, le tiene que hacer un lavado nada más para ver cómo está progresando y en eso nos la llevamos si se puede la semana que entra, lo que nos diga el doctor”.

Silvia Pinal estaría reaccionando bien al tratamiento médico y pronto volverá a casa. Crédito: Mezcalent

Por su parte, los médicos encargados de su tratamiento han expresado optimismo en cuanto a la recuperación de la actriz, y confían en que podrá superar esta nueva adversidad con éxito.

Luis Enrique no quiso finalizar su intervención sin antes aclarar que la salud de su madre no es delicada y pronto la tendrán en casa: “De salud clínica, de vitales, está de maravilla, más fuerte que nunca, muerta de la risa, regañando al doctor, regañando a las enfermeras… Yo me la tuve que traer, pero desde que llegamos nos pusieron en un cubículo aparte en urgencias y estaba muerta de la risa y cantando”.

Sigue leyendo:

· Aseguran que Silvia Pinal está mejor tras versiones de que su salud es delicada

· Silvia Pinal: revelan su nuevo problema de salud a pocos días de haber sido dada de alta

· Silvia Pinal y su proceso de recuperación a una semana de haber sido dada de alta