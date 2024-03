David Benavídez asegura que Mauricio Sulaimán le quitará el cinturón al Canelo Álvarez si no lo enfrenta

El boxeador mexicano David Benavídez sorprendió al mundo del boxeo con nueva información vinculada al ansiado combate que desea protagonizar contra su compatriota y actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez; en sus declaraciones detalló que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Mauricio Sulaimán le aseguró que le quitarán el cinturón al colorado en caso de no enfrentarlo el próximo mes de septiembre.

Estas palabras por parte del ‘Monstruo mexicano’ las realizó durante una entrevista ofrecida para Tha Boxing Voice, en donde detalló que Sulaimán ya advirtió que al ser el retador mandatorio del Canelo en la división de las 168 libras tiene que cumplir con lo estipulado por el Consejo Mundial de Boxeo y aceptar subir al cuadrilátero contra él para que pueda defender su cinturón.

“Estuve hablando con Luis de Cubas y Mauricio Sulaimán le dijo que van a ver si Canelo quiere pelear conmigo en septiembre, y si no, le van a quitar el cinturón. Ya veremos, pero no voy a poner mi carrera en pausa porque alguien más no quiere pelear conmigo”, expresó Benavídez.

Toda esta polémica se ha venido desarrollando en medio de la búsqueda del Canelo Álvarez en encontrar un rival con el que pueda enfrentarse el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y en la que justamente ha rechazado en reiteradas oportunidades la posibilidad de poder enfrentar a Benavídez sin motivo alguno.

“He querido subir a 175 desde hace mucho tiempo. He sido el retador número uno para pelear por el título del CMB desde hace tres años. PBC, Al Haymon, y Sampson (Lewkowicz) han estado negociando, pero Canelo no mostró ningún interés en pelear conmigo, y como lo he dicho, no me voy a sentar a esperar por Canelo, pues hay otras divisiones que conquistar”, resaltó el pugilista.

“El que gane esta pelea ganará el título interino del CMB y eso nos pondrá en el sitio número uno para pelear contra el ganador de Bivol y Beterbiev. Si (Canelo) no me quiere dar la pelea no hay mucho que yo pueda hacer”, concluyó Benavídez en la entrevista al destacar que desea luchar por el título interino de las 175 libras.

Ahora el equipo del mexicano tendría una sola oportunidad de buscar un contrincante para la ventana de mayo antes de tener que enfocar sus pensamientos en el combate que tendrá que protagonizar sin queja alguna contra el ‘Monstruo Mexicano’ en caso de querer mantenerse como el campeón de las 168 libras del CMB.

