Hailey Bieber se molestó con su papá por pedir a los cristianos orar por ella y Justin Bieber

Stephen Baldwin, padre de Hailey Bieber, provocó una tormenta mediática tras solicitar oraciones dirigidas a su hija y su yerno, Justin Bieber, a través de sus redes sociales. El pedido de Baldwin sembró una serie de especulaciones en torno a la pareja, quienes al parecer, se encuentran atravesando un momento muy delicado en su matrimonio.

La prensa posó su mirada sobre los tortolitos cuando, el miércoles pasado, el actor y padre de Hailey compartió en sus historias de Instagram una publicación del pastor evangelista y fundador de All Things Possible Ministries, Victor Marx, donde solicita a la comunidad cristiana suplicar por Justin Bieber y su esposa.

Según el portal Page Six, Hailey Bieber se enojó con su padre por los rumores que encendió su publicación.

La publicación del pastor fue acompañada por un clip del cantante interpretando “I could sing of your love forever”, un single que el músico escribió inspirado en su fe cristiana.

“Cristianos, por favor, cuando piensen en Justin y Hailey, tómense un momento para ofrecer una pequeña oración para que tengan sabiduría, protección y se acerquen al Señor”, escribió Marx encima de la imagen.

Hace unos días, Stephen compartió la publicación inicial de Marx sin proporcionar ningún dato adicional sobre las dificultades que, al parecer, están atravesando su hija y su yerno y agitó el avispero de la prensa.

A pesar de que las intenciones de Stephen Baldwin fueron genuinas, la modelo de 27 años se mostró molesta: “No está contenta de que sus problemas matrimoniales estén ahora en el centro de atención” aseguró Page Six.

Algunos seguidores especulan con que Hailey pudo haber perdido un bebé, o que su negativa a convertirse en madre podrían ser las posibles causas de las fricciones en su matrimonio.

Lo cierto es que los portales de la prensa internacional afirman que la joven pareja se encuentra atravesando un asunto familiar “privado” que gestó la iniciativa de Baldwin en sus redes sociales.

