Hailey Bieber revela por qué siente “miedo” de tener hijos con Justin Bieber

Desde que se casaron en 2018, la pregunta sobre ¿Cuándo tendrán hijos Hailey Bieber y Justin Bieber? ronda en los portales e incluso en las interacciones con la prensa. Si bien ellos en más de una oportunidad comentaron que tienen ganas de ser padres, el matrimonio reveló que todavía no llegó el momento. En las últimas horas, la modelo volvió a referirse al tema con más seriedad y explicó con lujo de detalles por qué todavía no quiere agrandar la familia.

“Literalmente lloro por esto todo el tiempo”, confesó Hailey en una íntima entrevista con The Sunday Times. Y enseguida contó los verdaderos motivos por los cuales la pareja todavía no ha dado un paso más en su relación. “Tengo muchas ganas de tener hijos, pero me da miedo. Es suficiente que la gente diga cosas sobre mi esposo o mis amigos. No puedo imaginar tener que confrontar a la gente que dice cosas sobre un niño”, expresó.

Tras aclarar que como padres no podrán evitar este tipo de cosas, la sobrina de Alec Baldwin reconoció: “Sólo podremos hacer lo mejor para criarlos. Que se sientan amados y seguros”. Desde que está en pareja con el cantante canadiense, la modelo ha sido blanco de críticas por parte de la prensa o de las fanáticas del artista, muchas de las cuales apoyaban la relación previa entre Justin Bieber y Selena Gómez.

Respecto a su deseo de convertirse en madre, esta no es la primera vez que la modelo confiesa sus miedos. Desde que se casó con el compositor de “Peaches”, ambos han mostrado sentimientos encontrados sobre este tema. Mientras que en 2019 Justin confesó que quería bebés muy pronto, en una visita posterior al programa de Ellen DeGeneres advirtió que su esposa “Todavía no estaba lista”. “Me encantaría tener una pequeña tribu. Pero, sí, es su cuerpo y lo que quiera hacer… Creo que Hailey todavía tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer, y eso está bien”, dijo el músico en 2020.

A lo largo de estos años, Hailey fue protagonista de rumores de embarazo, algo que salió a desmentir una y otra vez de manera contundente.

