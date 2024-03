Trump tras ser habilitado por la Corte Suprema: “La decisión contribuirá a unir a nuestro país”

El expresidente Donald Trump dio sus primeras declaraciones tras la decisión unánime de la Corte Suprema de mantenerlo en la boleta primaria de 2024 en Colorado.

“Quiero comenzar agradeciendo a la Corte Suprema por su decisión unánime de hoy. Fue una decisión muy importante, estuvo muy bien elaborada y creo que contribuirá en gran medida a unir a nuestro país, algo que nuestro país necesita”, señaló Trump desde su residencia de Mar-a-Lago. “Y trabajaron mucho, trabajaron duro y, francamente, trabajaron muy rápido en algo de lo que se hablará dentro de 100 años y dentro de 200 años. Extremadamente importante”.

Asimismo, Trump manifestó que no se puede sacar a un candidato de una carrera porque al oponente le gustaría que fuera así, y puso como ejemplo cargos inferiores al de un mandatario.

“Los votantes pueden sacar a la persona de la carrera muy rápidamente. Pero un tribunal no debería hacer eso. Y la Corte Suprema lo vio muy bien”, destacó Trump. “Y realmente creo que será un factor unificador porque, si bien la mayoría de los estados estaban encantados de que yo lo supiera, hubo algunos que no lo hicieron y no querían eso por razones políticas”.

El tribunal superior, con una votación de 9-0, rechazó el intento del estado de Colorado de eliminar a Trump de la boleta, con el argumento de que violaba sus derechos constitucionales. La decisión afecta a otros estados como Maine e Illinois, que también han intentado excluir al favorito republicano de 2024 de sus respectivas boletas.

El exmandatario aprovechó para arremeter contra el presidente Joe Biden, a quien acusó de usar la justicia para perseguirlo y dañarlo, al asegurar que está siendo procesado por Biden, y cada caso está en total coordinación con la Casa Blanca. También aprovechó para mencionar la crisis fronteriza que se ha agudizado en el país.

“Diré que el presidente Biden, número uno, detenga el uso de armas. Pelea tu lucha tú mismo. No utilices a fiscales y jueces para perseguir a tu oponente y tratar de dañarlo para que puedas ganar una elección”, dijo. “Nuestro país es mucho más grande que eso. La otra cosa que le digo al presidente Biden es que cierre las fronteras ahora. Esto no es sostenible para nuestro país. No es sostenible para nuestras ciudades. Nuestro país está bajo asedio”.

