Francia asegura que no existen amenazas terroristas para los Juegos Olímpicos de París 2024

El ministro de interior francés, Gérarld Darmanin, desmintió este martes que pesen sobre Francia amenazas terroristas que puedan ejecutarse durante los Juegos Olímpicos que se realizarán en París entre julio y agosto.

Durante una conferencia en el Senado, Darmanin pidió tranquilidad a los aficionados y aseguró que aunque no ha habido ningún ente terrorista que amenace los Juegos, eso no descarta que podría haberla conforme se vaya acercando el inicio del evento.

“No hay ninguna amenaza definida por parte de los servicios de información nacionales o extranjeros contra los Juegos. Eso no quiere decir que no exista esa amenaza”, señaló en una locución transmitida a todo el pueblo francés.

Darmanin tambien dijo informó que la principal denuncia sobre la cual trabajan es hacia el islamismo extremo, partícipe en otros eventos como la masacre durante un festival en Israel que provocó la guerra entre Hamás y Jerusalén.

Esto debido a que la inauguración de los Juegos Olímpicos se llevará a cabo en el río Sena y podría ser vista por más de 2,000 millones de personas, lo cual haría atractivo un ataque por parte de alguna célula terrorista

Agregó que la amenaza principal sobre la que trabajan sus servicios proviene del islamismo radical, aunque no descartó otros grupúsculos que pueden intentar llevar a cabo acciones contra los Juegos.

“(La inauguración) es uno de los asuntos que más preocupan” dijo el funcionario.

Se espera que para el 26 de julio unas 576,000 personas se concentren en París para inaugurar las Olimpiadas y de esa cantidad al menos 326,000 estarían a las orillas del río por lo que la seguridad deberá incrementarse en pro de evitar cualquier atentado.

En total serán 180 barcos los que desfilen por la ceremonia y más de la mitad de ellos estarán dedicados exclusivamente a las delegaciones de los 206 países asistentes a los Juegos Olímpicos.

Para reducir al mínimo la posibilidad de algún ataque un total de 45,000 funcionarios de seguridad resguardarán los espacios públicos, además de 35 barcos, cuatro helicópteros, 100 investigadores con equipos de buceo y un dispositivo antidrone similar al que Francia vendió a Qatar para la celebración del Mundial 2022.

