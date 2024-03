Henry Martín resalta la exigencia que tiene el Club América: “Este equipo tiene más que cualquiera”

El delantero mexicano y principal figura de las Águilas del Club América, Henry Martín, aseguró que el equipo azulcrema tiene la mente clara en el objetivo de poder derrotar a las Chivas Rayadas de Guadalajara este miércoles en el primer partido correspondiente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Estas declaraciones las realizó el artillero durante una entrevista ofrecida al periodista Jorge Zamogilny, de TUDN, donde aseguró que a las Águilas del Club América se le exige mucho el poder conseguir los mejores resultados posibles por sobre cualquier equipo dentro de la Liga MX y especialmente sobre las Chivas Rayadas de Guadalajara.

Estas palabras surgen al brindar un análisis sobre la reciente goleada 5-1 que logró el cuadro de Coapa ante los Rojinegros del Atlas en la Jornada 10 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX que le permitió seguir luchando por los primeros lugares de la tabla de clasificación y así mantener su camino para luchar por el bicampeonato azteca.

“Me pongo a pensar cuál es la razón, por afición no creo que sea… son los dos equipos con más campeonatos que tienen, que más generan, más venden, más publicidad en la prensa, más aficionados, pero a la hora de exigir sí hay una diferencia y está claro, quien diga que no, no sé que está viendo porque de años atrás se ha vivido eso, lo sentimos en la cancha y lo percibimos en los partidos, en la afición”, destacó.

“Nosotros ganamos 5-0 la Semifinal de ida a San Luis, en la vuelta en el Azteca íbamos perdiendo 2-0, salimos al vestidor y nos abuchearon, imagínate que presión hay, qué espera la afición, para que te abucheen después de un 5-0. (En Chivas) No pasaría, yo creo que su afición no lo haría, la exigencia recae en este equipos, es mucho más alta que cualquiera, aquí hay una exigencia muy grande y eso te hace mejorar”, expresó.

Para finalizar, el delantero americanista destacó que la afición de las Águilas se siente acostumbrada a conseguir victorias en cualquiera de los escenarios que disputen y por tal motivo sienten mucho enojo cuando no se registra el resultado que tenían esperado.

“Si ganamos van a decir ‘era lógico que tenían que ganar’, lo dan como un partido más, pero si llegamos a perder ‘fracaso de América’, ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Por qué a uno hay menos presión y al otro le pones más? No es de ahora. Llevamos muchos años así, bastantes años que si le ganamos a Chivas ‘ah no pasa nada es que Chivas no viene por buen momento’, pero si ellos ganan ‘es un fracaso, América tenía que ganar’, sucede, estamos expuestos, acostumbrados y sabemos que no puede suceder, tenemos que salir a ganar”, concluyó Henry Martín.

