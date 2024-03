Latina contó porqué se le comenzó a caer el cabello poco tiempo después de llegar a Estados Unidos

Una migrante latina que llegó recientemente a Estados Unidos captó la atención en las redes sociales después de compartir su experiencia sobre la caída repentina de su cabello. A través de su cuenta de TikTok, Patricia Andreas, originaria de Venezuela, habló del preocupante fenómeno que ha experimentado desde que llegó al país.

Se pudiese pensar que la caída del cabello de la joven migrante se debe al estrés que supone comenzar una nueva vida en otro país. Sin embargo, en los comentarios que dejan en su video especuló que la causa podría estar relacionada con el agua y sugirió que el alto contenido de cloro en el suministro podría ser el factor desencadenante.

El contenido ha generado una avalancha de comentarios y reacciones en la red social de la joven, quien reside en Houston, Texas, y es maquilladora profesional. Algunos le han ofrecido consejos y sugerencias para abordar el problema, mientras que otros han expresado su solidaridad y comparten experiencias similares.

“¿Como que a todas se nos está cayendo el cabello desde que llegamos aquí? ¿Por qué?”, escribió una usuaria en la publicación. “Sí, al parecer por el agua, tiene muchísimo cloro. Es lo que he escuchado”, respondió Patricia.

“Eso del pelo está fatal. Llevo un mes y medio aquí y me está pasando lo mismo. Vi un pequeño cambio cuando puse un filtro en la regadera”; “Yo soy nueva en Estados Unidos, se me esta cayendo el pelo, tengo caspa. ¿Por qué?”; “Soy nueva en Estados Unidos y por supuesto tengo caspa por esa agua, y estoy sin trabajo”; “A mí también se me está cayendo un montón y temo quedar calva”, comentaron otras personas.

La joven también bromea en el video sobre su experiencia de vivir en Estados Unidos y tener que hacer sus compras en Walmart, adquirir los “esmaltes chimbos (de mala calidad)” en Dollar Tree y hacerse las uñas ella misma al no poder pagar un salón de belleza.

En otra publicación, compartió con sus seguidores algunos de los productos que comenzó a usar para controlar la caída del cabello. Reconoció que, aunque no se le ha frenado la afección, sí ha mejorado.

En primer lugar, mencionó que está tomando pastillas de hierro, magnesio, shampoo especial, colágeno, tónico de romero y aceite de romero. Finalmente, dijo que compró un filtro para la ducha.

“He entendido que el agua aquí, por lo menos en Texas, es muy mala, está llena de cloro y de muchas cosas y eso es lo que principalmente afecta para la caída del cabello”, expresó. “¿Qué es lo principal que yo creo que me ha servido para la caída del cabello? Las gotitas (de aceite de romero), que yo he sido súper fiel a ellas; el filtro del agua creo que me está ayudando mucho”, agregó.

Otro consejo que dio la migrante venezolana, es que luego de lavarse el cabello no deja que se seque al natural, sino que usa el secador.

