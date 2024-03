Madre de Ryan García no teme a su pelea contra Devin Haney: “El va a estar preparado para el 20 de abril”

La madre del boxeador mexicoamericano Ryan García, Lisa García, aseguró que su hijo se encuentra trabajando arduamente para poder alcanzar una cómoda victoria el próximo 20 de abril contra Devin Haney a pesar de las recientes polémicas que protagonizó a través de sus redes sociales en el que presuntamente anunciaba su muerte y destacó que siempre ha lidiado en su carrera con este tipo de problemas.

Estas declaraciones las realizó la señora García durante una entrevista exclusiva para La Opinión, donde destacó que confía plenamente en el rendimiento de su hijo y que está confiada de que pueda alcanzar la victoria debido a que desde muy temprano en su carrera se ha visto obligado a ser víctimas de ataques.

“Ryan es un luchador muy fuerte y atlético, lleva haciendo esto desde hace mucho tiempo y así que ya sabes, incluso en la última pelea él tenía la misma tormenta de presión viniendo hacia él pero Ryan una vez que entra en el campamento y se encierra ahí, ya sabes, él es muy disciplinado, él va a hacer lo que tiene que hacer para estar preparado para el 20 de abril”, expresó.

“Los boxeadores te lo muestren o no, algunos de ellos están pasando por muchas cosas en el fondo. Muchas veces no lo muestran. Entonces, a veces Ryan es muy honesto acerca de cómo es como ser humano, cómo es su caminar con Dios. Te muestra cuando las cosas son geniales y te muestra cuando las cosas no están tan bien y todo el mundo en la vida lo sabe, todo el mundo en la vida lo dice, vas a vivir en paz y alegre”, destacó.

Lisa García también ofreció detalles sobre la conversación que mantuvo con Devin Haney durante la rueda de prensa que formó parte del camino al enfrentamiento que tendrá su hijo Ryan el próximo 20 de abril.

“Sentí que estaban tratando de tirarle piedras a mi hijo y quería recordarle ‘tú una vez fuiste un pecador también Sr. Haney’; él sabe de lo que estoy hablando. Y me alegro de que haya cambiado su vida. Me alegra que se haya convertido en un gran padre para su hijo y que su hijo sea un buen niño. Pero no vengas a lanzarle piedras a mi hijo, no lances piedras a mi esposo”, concluyó la madre del pugilista.

