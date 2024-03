Óscar de la Hoya: “No entiendo por qué el Canelo no quiere pelear contra Benavídez”

El recordado boxeador mexicano y actual promotor, Óscar de la Hoya, decidió hablar sobre la situación que está enfrentando actualmente Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la que no ha conseguido un rival que pueda enfrentar el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada; aparentemente el tapatío se encuentra en medio de una negociación para poder enfrentar a Jermall Charlo y a Jaime Munguía, aunque sin éxito alguno por parte de los equipos de ambos pugilistas.

Uno de los principales aspirantes para poder enfrentar al actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos es el también boxeador mexicano David Benavídez, quien se ha esforzado arduamente en poder enfrentar al colorado sin recibir una propuesta negativa por parte de su equipo sin ninguna explicación sensata de dicho rechazo.

En declaraciones exclusivas ofrecidas para El Diario de Nueva York, Óscar de la Hoya afirmó que no entiende el motivo por el que el Canelo Álvarez ha rechazado en tantas oportunidades la posibilidad de poder enfrentar al ‘Monstruo Mexicano’ al considerar que todavía tiene las cualidades físicas para poder derrotarlo y no esperar a tener una mayor edad y verse claramente superado por su rival azteca.

“La gente se la está echando encima a Canelo, yo no sé cual es la razón por la que el Canelo no quiere pelear contra Benavídez. Yo no lo entiendo porque yo pelearía con él instantáneamente si estuviera activo; más tiempo pasa, mejor Benavídez como peleador y obviamente Canelo está bajando porque no está en su pico, así que no entiendo cuál es la razón”, expresó De la Hoya en sus declaraciones.

“Una guerra, ambos vienen hacia el frente y sería una guerra, por eso siempre la ha pedido; una pelea entre mexicanos no se ha dado en años, desde Erick Morales y Barrera, imaginate”, concluyó el director de The Golden Boy Promotions a La Opinión.

Recordemos que el propio presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, afirmó que David Benavídez se convirtió en el rival mandatorio para pelear por el cinturón que ostenta actualmente el Canelo Álvarez y que incluso se le puede retirar dicha distinción en caso de no aceptar el combate antes del próximo mes de septiembre.

“Estuve hablando con Luis de Cubas y Mauricio Sulaimán le dijo que van a ver si Canelo quiere pelear conmigo en septiembre, y si no, le van a quitar el cinturón. Ya veremos, pero no voy a poner mi carrera en pausa porque alguien más no quiere pelear conmigo”, expresó Benavídez sobre este tema en una entrevista para Tha Boxing Voice.

