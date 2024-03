Papá dejó morir a bebé ahogada en una bañera por estar demasiado “absorto en los videojuegos”

Justin Ray Kidwell, un padre de 20 años en Texas, fue arrestado el lunes en Burkburnett en relación con la muerte de su hija de 8 meses que se ahogó en una bañera el año pasado mientras él estaba demasiado “absorto en los videojuegos” para controlar a la niña.

El incidente ocurrió el 14 de mayo de 2023, cuando los agentes respondieron a una llamada al 911 sobre un bebé que no respondía en una residencia en la cuadra 200 de South Avenue B. Al llegar, encontraron a la niña “trágicamente fallecida después de ser sacada de la bañera”, informó Law&Crime.

Tras varios meses de investigación, los detectives determinaron que la niña fue dejada desatendida en la bañera con el agua corriendo y se ahogó mientras Kidwell estaba “absorto” en los videojuegos. Según la policía, el examen forense de los dispositivos electrónicos, en particular la computadora del padre, reveló que estaba distraído con los videojuegos mientras la niña estaba sin supervisión.

Este no es el primer problema legal de Kidwell relacionado con un niño. En diciembre de 2022, se declaró culpable de un cargo de abandono o puesta en peligro de un niño por poner a una niña en peligro al colocar una sustancia controlada al alcance de la niña.

Importancia de la supervisión

Tras la muerte de su hija, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Wichita solicitó que el tribunal lo condenara por violar los términos de su libertad condicional relacionados con el cargo anterior. Tales violaciones incluyen no mantener el empleo, no pagar multas y no presentarse ante su oficial de libertad condicional.

El departamento de policía de Burkburnett emitió un comunicado destacando la importancia de la supervisión parental y extendiendo sus condolencias a la familia afectada por este trágico evento, según Law&Crime.

“Este trágico incidente sirve como un conmovedor recordatorio de la importancia crítica de la supervisión parental, particularmente cuando se trata de la seguridad y el bienestar de nuestros niños”, dijo el departamento de policía en un comunicado. “La pérdida de una vida joven es un golpe devastador para cualquier comunidad y nuestros corazones están con todos los afectados por este desgarrador evento”.

El comunicado también instó a “todos los padres y cuidadores a permanecer atentos y priorizar la seguridad de los niños en todas las circunstancias”.

Abre debate

El caso de Kidwell ha generado un debate sobre la responsabilidad parental y la adicción a los videojuegos. Algunos expertos han señalado que la adicción a los videojuegos puede llevar a la negligencia de los niños y han instado a los padres a establecer límites saludables en el tiempo dedicado a los videojuegos.

La situación de Kidwell también ha reavivado el debate sobre las leyes de libertad condicional y la supervisión de los delincuentes juveniles. Algunos críticos han argumentado que las leyes actuales no son lo suficientemente estrictas para proteger a los niños de padres negligentes o abusivos.

Kidwell enfrenta ahora un cargo de asesinato grave y una fianza recomendada de $500.000 dólares. Se espera que su caso sea presentado ante un tribunal en las próximas semanas, donde se determinará su culpabilidad y se establecerán las consecuencias legales por sus acciones.

Con información de Law&Crime.

