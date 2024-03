Videojuego MLB The Show anuncia que incluirá mujeres por primera vez en la historia de la franquicia

La nueva edición del videojuego MLB The Show 24 tendrá una de las más grandes novedades en su historia al incluir mujeres por primera vez como parte de un modo de juego titulado “Road to the Show: Women Pave Their Way”.

A través de un breve tráiler MLB The Show presentó una historia dedicado especialmente a la comunidad femenina que es fanática del béisbol y en él podrá construir carrera en su afán de llegar a las Grandes Ligas.

El avance muestra a una mujer en la cama de su habitación viendo una foto antes de empezar a soñar con alcanzar Las Mayores, para mostrar posteriormente a varias jugadoras bateando y atajando con las camisas de varias franquicias de MLB.

“Desbloquea tus sueños”, es la frase con la que invitan al público femenino a unirse al videojuego.

Esta modalidad de juego será aparte de la habitual “Road to the Show” que permite a los jugadores ir creciendo progresivamente con su jugador desde las ligas menores e ir ascendiendo hasta graduarse y ser seleccionado por uno de los 30 equipos de Las Mayores.

La narrativa en la que estará ambientada la historia estará inspirada en atletas estrellas y consagradas como Toni Stone y Kelsie Whitmore, según informó la creadora del modo de juego, Mollie Braley.

En charla previa con el blog de PlayStation Braley dijo que la inclusión de las mujeres en MLB The Show será fundamental para fomentar el crecimiento del béisbol en el área femenina, aumentando así también la diversidad con la que cuenta el videojuego.

Por su parte Whitmore, quien también colaboró con información para el proyecto, añadió que con “Road to the Show: Women Pave Their Way” quieren educar a las niñas y mujeres sobre lo que es el béisbol y ayudar a muchas de ellas a cumplir sus sueños.

Esta no es primera vez que se incluyen mujeres en un videojuego de deportes. En 2022 EA Sports y su videojuego FIFA (ahora EA Sports FC 24) tomaron la decisión de incluir el fútbol femenino en las modalidades Clubes Pro, Patada Inicial y el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, mientras que un año después las mujeres integraron la modalidad más popular del videojuego: Ultimate Team.

MLB The Show 24 forma parte del catálogo exclusivo de PlayStation Studios y estará disponible tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 a partir del 19 de marzo, días antes que se de inicio al Opening Day de las Grandes Ligas.

Mira el tráiler de MLB The Show aquí:

Sigue leyendo: