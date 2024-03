Biden y Trump llaman a los votantes de Haley a sumarse a sus campañas

Joe Biden y Donald Trump va tras los votos de Nikki Haley, luego de que la exembajadora ante la ONU declinada su candidatura en las primarias del Partido Republicano. En unos mensajes con tonos muy diferentes, ambos llamaron a los votantes de Haley a sumarse a sus respectivas campañas presidenciales.

A través de un comunicado, el presidente Biden y candidato a la reelección dijo: “Todos sabemos que ésta no es una elección cualquiera. Sé que los demócratas, los republicanos y los independientes no están de acuerdo en muchos temas y tienen convicciones sólidas. Eso es bueno. Eso es lo que representa EE.UU. Pero también sé esto: lo que une a demócratas, republicanos e independientes es el amor por Estados Unidos”.

Y añadió: “Trump dejó claro que no quiere el apoyo de los votantes de Nikki Haley. Quiero ser claro: hay un lugar para ellos en mi campaña”.

Si bien Biden destacó que “hay muchas cosas” en la que los partidarios de Haley y él no estarán de acuerdo (no mencionó en qué temas podrían no coincidir), dijo que espera encontrar puntos en común “en las cuestiones fundamentales como preservar la democracia estadounidense, defender el Estado de derecho, tratarnos unos a otros con decencia, dignidad y respeto, preservar la OTAN y enfrentar a los adversarios de Estados Unidos”.

Pero la campaña de Biden no se ha quedado solo en el discurso para ir por lo votantes de Haley.

Un funcionario de la campaña de Biden le dijo a NBC News que los equipos financieros de Biden y el Comité Nacional Demócrata recientemente se acercaron a los donantes de Haley, incluidos los esfuerzos liderados por el magnate de Hollywood y copresidente nacional de Biden, Jeffrey Katzenberg.

El llamado diferente de Trump

A pesar de los dichos del presidente de que Trump no quiere a los votantes de Haley, el expresidente republicano le envió un mensaje a través de su plataforma Truth Social, invitándolos a unirse a su movimiento. El tono, sin embargo, estuvo lejos de ser tan conciliador como el de Biden en su comunicado.

Trump escribió que Haley “fue DERROTADA” el Súper Martes “de manera récord”, y agregó: “Gran parte de su dinero provino de demócratas de izquierda radical, al igual que muchos de sus votantes”.

Después añadió: “además me gustaría invitar a todos los partidarios de Haley a unirse al movimiento más grande en la historia de nuestra Nación”.

¿Para quién se irán los votos?

De momento, el presidente Biden partiría como favorito para llevarse la mayoría de los votos de Haley, a pesar de ser de partidos diferentes.

Durante el Súper Martes, NBC News realizó encuestas de urnas que arrojaron como resultado que en Virginia y Carolina del Norte, aproximadamente la mitad de los partidarios de Haley dijeron que aprobaban el desempeño laboral de Biden como presidente, más que el público en general.

Asimismo, una encuesta del New York Times/Siena College publicada el sábado mostró que casi la mitad de los partidarios de Haley (48%) votaron por Biden en 2020, frente al 31% que dijo que respaldaban a Trump en ese momento.

Sigue leyendo: