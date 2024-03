El Señor de los Cielos 9: Itatí se pone nerviosa con Rafael Amaya en las escenas de cama

La novena temporada de “El Señor de los Cielos 9” está cargada de erotismo e Itatí Cantoral, quien se unió al elenco estelar de la narco-serie, confiesa que sí se puso nerviosa a la hora de hacer las escenas de amor con Rafael Amaya.

Itatí, ¿a qué saben los besos de “El Señor de los Cielos 9”?

Mira te voy a decir una cosa, aquí enfrente de su novia…

¿De qué sabor la quieres? Igual ‘La Michoacana’, una paletería”, dice Rafael.

“¡Fantásticos!, o sea, si ahora me dicen ¿quién besa mejor de la televisión? Por supuesto, el ‘Cabo’ y ‘el Señor de los Cielos’, ¡te lo juro! ¿eh? Los mejores besos que yo he tenido, ¡jajaja!

“¿Sabes qué? Sí te pones muy nerviosa, yo te voy a decir. Yo sé que esta serie tiene mucho erotismo, morbo, pero si no fuera por los excelentes compañeros y profesionales que son, más la producción, está muy bien cuidada, sobre todo para nosotras las mujeres actrices que podrían ser incómodas, ya hablando en serio, podría ser incómodo tener ese tipo de escenas aunque Rafael Amaya está guapísimo y obviamente Robinson (Díaz) sea el más guapo de todos.

“Yo sí me puse muy nerviosa la primera vez que tuve que estar por ejemplo con el Señor de los Cielos, y no sabes qué bien… Me empezó a platicar, nos acordamos de cuando nos conocíamos, me empezó a relajar porque yo estaba verdaderamente muy ansiosa, me sentía incómoda”.

“Fíjate que ya nos conocíamos de un proyecto…”, anota Rafa.

“Pero no es lo mismo, conocernos así de ¡brumm!, ¡jajaja!”, apunta Itatí.

“¡Jajaja! ¡Exacto! De ‘hola, cómo estás’ y ¡ras! ¡jajaja!”.

“No, te lo juro y lo digo: un caballero”.

“¡Jajaja! No te reconocí con ropa», dice riendo Robinson.

“Y él también un caballero (a Robinson). ¡No, no, no!, pero un caballero, así de solamente una toma y ‘¿estás bien? ¿No te sientes incómoda? Si quieres yo te cuido para acá…’. Eso se agradece mucho porque he tenido compañeros que no son así», finaliza la mexicana”.

