Binance lanza fragancia para atraer a más mujeres a las criptomonedas

Binance, el ecosistema blockchain líder detrás del mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, está combinando finanzas con fragancia con la presentación de su aroma de lujo, CRYPTO.

Orquestada por las líderes de marketing femeninas de Binance, esta campaña de marketing disruptiva coincide con el Día Internacional de la Mujer y es parte de los esfuerzos más amplios de Binance para atraer a más mujeres a las criptomonedas y fomentar una mayor inclusión en el espacio.

La fragancia CRYPTO se presentó por primera vez en una serie de anuncios de lujo, destinados a despertar el interés del público y servir como adelanto de la campaña. Esta estrategia se inspira en las convenciones de la publicidad de belleza y, al mismo tiempo, pretende desafiar la norma y desafiar las percepciones existentes sobre las criptomonedas.

“Audaz, distintivo y deliberadamente disruptivo, CRYPTO no es un aroma que estemos comercializando; es un mensaje a las mujeres de que tienen un papel importante que desempeñar en la revolución criptográfica“, dice Rachel Conlan, directora de marketing de Binance.

“A partir de mi propia experiencia de trabajo en la industria de la criptografía, he visto de primera mano las invaluables contribuciones de las mujeres que se atrevieron a entrar en este ámbito. Estamos aquí para decirles a las mujeres de todo el mundo: no sean espectadores. Rompan esos ‘techos de cristal’, desafiar las narrativas existentes y formar parte de esta transformación digital que redefinirá las finanzas globales“, agregó Conlan,.

Un componente central de esta iniciativa es alentar a más mujeres a aprender y explorar el mundo de las criptomonedas. Como incentivo, Binance también recompensará a cada una de las primeras 5,000 mujeres que completen con éxito un curso para principiantes en criptomonedas en Binance Academy con $25 en vales de tokens USDT.

Como parte de sus esfuerzos por el Día Internacional de la Mujer, Binance también está organizando una serie de reuniones locales, así como iniciativas de contenido generado por usuarios y redes sociales.

En conjunto, estos esfuerzos tienen como objetivo fomentar debates significativos sobre el papel cada vez más importante que desempeñan las mujeres en el criptoespacio. También pretenden crear conciencia sobre cómo las criptomonedas pueden mejorar diferentes facetas de la vida de las mujeres, desde el empoderamiento financiero hasta el avance profesional y más.

Esta campaña demuestra la dedicación de Binance a diversificar y democratizar el panorama de las criptomonedas y se suma a otros esfuerzos continuos de la organización para apoyar a las mujeres en todo el mundo.

Según el Informe general global Digital 2024, un estudio de la firma de datos GWI encontró que la participación de las mujeres en la inversión en criptomonedas sigue siendo menor que la de sus homólogos masculinos en todos los grupos de edad. Es probable que esta disparidad sea el resultado de persistentes desequilibrios de género en el sector financiero, predisposiciones sociales, consideraciones de riesgo individuales y una percepción generalizada del criptoespacio como orientado a los hombres.

Rachel Conlan enfatizó: “Las criptomonedas son universales: se trata de empoderar a todos los individuos. Es hora de garantizar que ninguna mujer se quede atrás en esta revolución financiera. Eso es a lo que nos comprometemos a hacer en Binance. Nuestro compromiso con la inclusión se extiende más allá de la mera retórica; no solo estamos diciendo lo que se dice, sino que lo respaldamos con acciones sólidas al proporcionar a las mujeres los recursos educativos que necesitan para dar forma a su futuro financiero y convertirse en participantes activas en esta economía digital“.

Para más información sobre la campaña Crypto is Yours y cómo comenzar el viaje hacia las criptomonedas, ingrese aquí.

