‘¡No vuelvo!’: La molestia de Maluma porque no lo dejaron entrar con short a un local en Colombia

El cantante colombiano Maluma denunció en su cuenta en X que vivió una situación incómoda en un local en Medellín, Colombia, luego de que no lo dejaran entrar por la vestimenta que llevaba.

En la publicación que hizo este 6 de marzo, el intérprete de ‘Coco Loco’ contó qué fue lo que pasó.

“Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, ¿quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten… ¡Cómo te veas no define quién eres! ¡No vuelvo!”, escribió en el texto.

Esta situación causó revuelo en las redes sociales, debido a que muchos consideraron que este tipo de situaciones no deben ocurrir.

“Si te pasa a ti, ¿qué nos espera a nosotros?”, “Increíble. Es una bobada y pierden ellos”, “En Bogotá si no te ven con saco o chaqueta, no te dan cita las secretarias. Es un tema cultural. Un dicho sabio: al lugar que vayas hagas lo que ves”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que se leyeron fueron para criticar a Maluma, pues consideraron que los locales pueden reservarse el derecho a admisión o además exigir un código de vestimenta.

“Se llama dress code, tu muy bien sabes, ¿qué objeto tiene que te quejes si hay que cumplirlo? No importa qué tan famoso seas, o qué tanto te quiera la gente de tu país. Son normas y listo”, “¿Y qué corona tiene el señor Maluma? Ve a mandar a tu casa engreído”, escribió.

También hubo quienes afirmaron: “Qué horror usted comportándose como un nuevo rico, fomentando odios y difundiendo discursos idiotas de igualdad. Hay normas de etiqueta que existen en sitios y hay que respetarlos. Que usted sea famoso no le da derecho alguno a pretender acabar con el negocio de alguien. Usted puede ser muy millonario pero le falta humildad y sobre todo, buena educación. Muy bien por el establecimiento y ojalá no haya cedido a su presión. Bobazo”.

Este tipo de situaciones, que ahora ha expuesto Maluma, causan constante debate, pues algunos afirman que la ropa no debería ser un elemento para restringirle el ingreso a alguien a un establecimiento. Aunque otros creen que las empresas pueden establecer las normas para dejar que una persona disfrute de sus servicios.

