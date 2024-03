“Todo son especulaciones”: Mauricio Sulaimán aclaró si le quitarán el cinturón CMB a Canelo Álvarez

El prsesidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, también quiso opinar sobre la tan anelada pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs David Benavidez.

Recientemente Benavidez comentó en una entrevista que había tenido conversaciones con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, en el que se barajaba la posibilidad de quitarle su cetro del organismo al Canelo si se seguía negando a pelear con Benavidez.

“Estuve hablando con Luis de Cubas y Mauricio Sulaimán le dijo que van a ver si Canelo quiere pelear conmigo en septiembre, y si no, le van a quitar el cinturón”, mencionó David Benavidez en entrevista a The Boxing Voice.

Pero Sulaimán salió al paso a estas declaraciones y desmintió al ‘Monstruo Mexicano’, diciendo que ‘es impensable’ hacer lo que Benavidez sugiere ya que efectivamente, Canelo defenderá su título el próximo 4 de mayo en Las Vegas, sea contra el rival que sea.

“Canelo pelea el 4 de mayo, Benavidez pelea el 15 de junio… ¿cómo vamos a hablar de otra cosa que no sea eso? Vamos a que peleen los dos, después Benavidez va a decidir en qué división se queda y antes de eso no hay nada de qué hablar, todo lo demás son especulaciones y ganas de crear controversia donde no hay“, dijo Sulaimán.

"TODO SON ESPECULACIONES" 🗣️



Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, aclara si le quitarán el cinturón al Canelo Álvarez por no pelear con Benavídez 🥊🇲🇽 pic.twitter.com/qq7Jdt9id7 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 5, 2024

Con 19 títulos mundiales, el ‘Canelo’ se convirtió en el primer mexicano en ser campeón mundial indiscutible al conquistar todos los cinturones de los cuatro organismos internacionales de boxeo, unificando los títulos de la división de los supermedianos del CMB, AMB, OMB y FIB, al vencer en 2021 al británico Billy Joe Saunders.

Óscar de la Hoya no entiende al Canelo

Óscar de la Hoya, decidió hablar sobre la situación que está enfrentando actualmente Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la que no ha conseguido un rival que pueda enfrentar el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

En declaraciones exclusivas ofrecidas para El Diario de Nueva York, Óscar de la Hoya afirmó que no entiende el motivo por el que el Canelo Álvarez ha rechazado en tantas oportunidades la posibilidad de poder enfrentar al ‘Monstruo Mexicano’ al considerar que todavía tiene las cualidades físicas para poder derrotarlo y no esperar a tener una mayor edad y verse claramente superado por su rival azteca.

“La gente se la está echando encima a Canelo, yo no sé cual es la razón por la que el Canelo no quiere pelear contra Benavídez. Yo no lo entiendo porque yo pelearía con él instantáneamente si estuviera activo; más tiempo pasa, mejor Benavídez como peleador y obviamente Canelo está bajando porque no está en su pico, así que no entiendo cuál es la razón”, expresó De la Hoya en sus declaraciones.

“Una guerra, ambos vienen hacia el frente y sería una guerra, por eso siempre la ha pedido; una pelea entre mexicanos no se ha dado en años, desde Erick Morales y Barrera, imaginate”, concluyó el director de The Golden Boy Promotions.

Seguir leyendo:

Óscar de la Hoya: “No entiendo por qué el Canelo no quiere pelear contra Benavídez”

Canelo Álvarez habría retomado negociaciones con la PBC para poder enfrentarse a Jaime Munguía

Floyd Mayweather vuelve a atacar al Canelo Álvarez: “Él fue el que pidió peso pactado en el 2013”