El Potro Caballero apuesta por Lupillo Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’ ¿Y Alfredo Adame?

Luis “Potro” Caballero confiesa que desde el embarazo de su novia Fernanda de la Mora se ha vuelto más sentimental, y aunque el influencer dice tener un carácter duro, cuando ve ciertas películas o escucha algunas canciones no puede evitar llegar a las lágrimas.

“Sabemos que tiene carácter fuerte, pero sí ‘la hormona’; de repente yo lo veía viendo una película y se ponía a llorar y yo ¡qué trae este loco!”, cuenta Fernanda.

“Sí me pasó, digo igual y antojos y eso no, pero sí había momentos que veía una película y sí se me salía una lágrima, escuchaba música (y lloraba) porque nunca había puesto atención a la letra”, agrega Potro.

El ex participante de realities como “Acapulco Shore” también se ha alejado de ciertas personas, pues con la espera de su primer hijo, que podría nacer a finales de abril, sus prioridades han cambiado.

“Me he centrado mucho más. Obviamente, sí estoy un poquito más alejado de la fiesta, de amistades que no estaban aportando nada a mi vida. Estoy mucho más enfocado en el trabajo, en mi mujer, en mi familia y en personas que de verdad me aportan algo bueno”.

Potro Caballero asegura que no cree en el matrimonio, pero sí podría hacer un ritual con Fernanda por su hijo.

“Yo no creo en el matrimonio, creo en la fidelidad, en la confianza de persona, pero eso de firmar un papel y todo el tema no. Igual y para el tema con mi hijo sí será una cosa como de hacer un ritual o algo simbólico para que no diga ¡mis papás están en unión libre!”.

El panelista de “La Casa de los Famosos” afirma que su favorito en la nueva temporada es Lupillo Rivera, y aunque Alfredo Adame se le enfrenta dice que aún faltan más personalidades en el reality.

“Yo soy fan de Lupillo (Rivera). Yo creo que es una persona que trae un ‘colmillo’ brutal, trae a todos comiendo de la palma de su mano. Sí siento que faltan personajes con mucho más peso dentro de la casa, personas que sí se puedan contrapuntear con él, que sí se ‘picudeen’ con él.

“La única persona que es como de la altura o de la talla (de él) digamos que es (Alfredo) Adame, pero pues tampoco es una persona que esté muy cuerda.

“De repente se le ‘pelan los cables’, se le ‘pega el timbre’ y empieza a decir una bola de sandeces que a estas alturas de la vida, del 2024, no puedes señalar, no puedes segmentar, no puedes dividir a las personas y es lo que ha estado haciendo; pero bueno, lo conocemos bien, es ‘la sal y la pimienta’ de la casa”.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo aquí:

· Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4, hoy 8 de marzo

· Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4, hoy 7 de marzo

· Nominados de ‘La Casa de los Famosos 4’: un sacudón ocurre en el reality show de Telemundo