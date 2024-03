Karol G publica por primera vez una foto con Feid en su feed de Instagram

La cantante colombiana Karol G publicó en su cuenta en Instagram un carrusel de fotografías en la que destacó una, debido a que se le veía agarrada de la mano junto a Feid, con quien se ha comentado desde hace tiempo que están saliendo.

La ‘Bichota’ fue capturada cuando caminaba junto a Ferxxo, como parte de su participación en los Premios Billboard Women In Music 2024, en los que fue reconocida como Mujer del Año.

Esta foto es la primera que hace oficialmente en su cuenta, un hecho más con el que se confirma que tiene una sólida relación con el intérprete ‘Luna’.

Los seguidores de la colombiana no dudaron en reaccionar a esta publicación y por eso le dejaron mensajes como: “Ay, Dios, la última foto la esperé tanto. Ella se merece toda la felicidad del mundo y es aquí donde es real el mañana será bonito”, “El verdadero duren por siempre”.

Otros escribieron: “Recordatorio que merecemos un amor bonito”, “Mujer del año, de la vida, de todo. Te amamos, qué lindo verlos felices”, “Morí y reviví y volví a morir”.

Estas fotografías llegan luego del reconocimiento que recibió la artista, quien en los últimos años se ha convertido en una de las principales exponentes del género urbano.

“Me encontré en el camino con tantos rechazos y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido hombre para explotar todo esto, ese amor, esas ganas y la pasión que sentía por la música, todas las ganas”, comentó.

Además de esto, afirmó: “Se suponía que por ser mujer no podía lograrlo y durante mucho tiempo me creí ese cuento, me creí que eso no era para mí, de tantas veces que me dijeron que no lo podía lograr. Y siempre pienso en la cantidad de personas que dejan sus sueños atrás”.

En su declaración añadió: “No iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades, sino que iba a ser mi fortaleza, mi motivo, mi razón”.

‘La Bichota’ también habló de la importancia de perseguir los sueños sin importar las críticas: “Miro atrás y me siento muy en paz conmigo misma porque seguí mi corazón. Sigan su corazón. No veo dolor, veo un montón de oportunidades creadas, veo aprendizajes, veo un montón de corazones”.

Sigue leyendo:

· VIDEO: Karol G afirma, en pleno concierto, que está comprometida y levanta rumores de boda

· De Karol G a Olga Tañón, la boricua también vive tremendo susto arriba de un avión

· VIDEO: Karol G rompe en llanto en pleno concierto por problemas técnicos