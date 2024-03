¿Qué le pasa a Kate del Castillo? Vive algo terrible

Kate del Castillo comparte qué le hizo aceptar el papel de “Ramona” en la serie “The Cleaning Lady” (FOX). La actriz mexicana, además comparte lo que tendría que suceder para que hubiera una cuarta temporada de “La Reina del Sur”, y cómo ella vive algo terrible en su vida personal.

Eres muy selectiva con los proyectos que haces, ¿por qué aceptaste participar en “The Cleaning Lady”?

Yo era fan del show antes de que me llamaran, porque me dio mucho gusto ver que la «cleaning lady» no era mexicana ni latina, así es que eso me llamó la atención, de verdad.

“Y la diversidad que tiene de gentes, y una serie que está manejada por mujeres, ¿no? Así es que eso es lo que me encantó”.

La actriz mexicana confiesa que fuera de cámaras está sufriendo vértigo. “Tuve un episodio de vértigo muy fuerte. Me duró como ocho semanas, de hecho todavía no se me quita por completo. Es una condición muy solitaria, te metes en tu mundo y sientes que nadie te entiende por lo que estás pasando”.

¿Y qué estabas pasando, qué provoca?

Sientes que se te mueve todo, todo alrededor se está moviendo constantemente, entonces es peligroso por una parte y por otra parte te da mucho miedo porque te puedes caer en cualquier momento.

“Yo tenía que caminar agarrándome de cosas, como si estuviera ciega; cuando fue lo peor no podía salir ni de mi cama porque me caía… ¡No! ¡Terrible, terrible!”.

¿Ya estás curada?

Pues ahí va, ahí va. El vértigo ya se fue, lo que queda es el «tinnitus», que es el zumbido de los oídos, que es terrible.

Oye, y ¿habrá una cuarta temporada de “La Reina del Sur”?

Pues vamos a ver, estamos haciendo pláticas a ver si se puede o si se da o no hacer una cuarta temporada de «La Reina del Sur». Hay posibilidades, pero no se sabe todavía.

¿Qué condiciones pones para hacerla?

Pues mira, yo no quisiera hacer una Reina del Sur igual de larga, con tantos capítulos, es demasiado, es mucho dinero también el que se pone ahí y es demasiado tiempo. Yo estoy, la verdad, gracias a Dios muy ocupada y tengo muchos proyectos entonces no puedo tardarme tanto tiempo haciendo «La Reina…», ¿no?

“Aunque es un personaje que amo y que adoro y que me divierto horrores, pero tendría que ser algo mucho más corto y en otro formato”.

Sigue Leyendo más de Kate del Castillo aquí:

· Kate del Castillo dará vida a Chavela Vargas en una bioserie; “Chavela era una mujer de frente”

· Kate del Castillo habla de la patología que enfrenta y que no la deja llevar una vida como el resto

· Conoce el hotel donde Kate del Castillo se hospedó durante su viaje a Punta Cana