Kate del Castillo habla de la patología que enfrenta y que no la deja llevar una vida como el resto

La mexicana Kate del Castillo en las últimas semanas no se estuvo sintiendo bien, hecho que la llevó a suspender algunos compromisos que tenía previstos, pero un problema de salud no le permitió continuar con sus días como ya era costumbre.

Fue a través de la red social de la camarita donde compartió un video en el que mencionó la situación que viene atravesando: “Después de seis semanas sin poder entrenar, mi vértigo está mejorando, mi cuerpo está aprendiendo, mejorando, lidiando con ello, ¡y ya no me detiene! ¡Estoy de vuelta!”.

Kate del Castillo explicó el motivo que la hizo mantenerse ausente. / Foto: Mezcalent.

“Estoy muy feliz porque ya pude controlar el vértigo. Por ahí sigue, pero ya no tan severo. Me siento con mucha energía. Entendí que mi vértigo no viene del oído, viene de la mandíbula, así que tengo que usar una guarda para que mi mandíbula tenga la mordida correcta para que no empuje el canal del oído, que es lo que hace que me desbalanceé tanto”, expresó durante el audiovisual.

El compromiso de Kate con su salud física es admirable. A pesar de los obstáculos que ha enfrentado debido al vértigo, ha encontrado maneras de adaptarse y continuar con su disciplina. Además, su determinación y perseverancia sirven de inspiración para todos aquellos que están lidiando con desafíos de salud propia y que se mantienen atentos al contenido que hace público.

La actriz Kate del Castillo se siente contenta de haber retomado sus actividades. / Foto: Mezcalent.

Además, mientras estaba entrenando, agregó que tomó la determinación de cambiar su rutina para mantenerse activa sin tener que sentirse mal: “Muy lentamente probando nuevos ejercicios y tratando de mantener mi cabeza recta para el mareo”.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado, ella se ha mostrado optimista y comprometida con su recuperación, al tiempo que agradece el apoyo de sus seguidores y espera volver a disfrutar plenamente de sus actividades cotidianas, incluido el ejercicio.

Sin duda, del Castillo es un ejemplo de fortaleza y superación. A través de su experiencia con el vértigo, ha demostrado que no importa cuán grandes sean los obstáculos, siempre hay una manera de enfrentarlos y encontrar soluciones. Su valentía al hablar abiertamente sobre su lucha personal también destaca la importancia de compartir nuestras experiencias y apoyar a otros en momentos difíciles.

Sigue leyendo:

· Kate del Castillo habla de su relación sentimental, ¿quién es Edgar Bahena?

· Kate del Castillo revela la razón que la llevó a no querer seguir siendo la esposa de Aarón Díaz

· Kate del Castillo interpretará un nuevo personaje y su cambio de look la deja irreconocible