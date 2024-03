Con 18 años: Oliver Bearman es el debutante más joven que consigue puntos en un Gran Premio de F1

El Gran Premio de Arabia Saudita no tuvo mucha sorpresa con el ganador de la carrera, pues el neerlandés Max Verstappen de Red Bull logró otro victoria, pero el nombre del que todos hablan es Oliver Bearman.

Sin dudas, la particularidad que tuvo la jornada de la categoría más importante del automovilismo mundial es la aparición repentina en Ferrari del piloto de reserva Oliver Bearman, quien tiene 18 años y compite en la Fórmula 2.

La irrupción del joven británico en el circuito mayor se dio en reemplazo de su compañero Carlos Sainz, quien debió ser operado por un cuadro de apendicitis y no podrá correr en Arabia Saudita.

Bearman hizo su estreno a bordo de su Ferrari en los últimos ensayos libres, este viernes, con un meritorio undécimo puesto, uno por detrás de la leyenda Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón mundial de la F1.

Y durante la carrera no cometió errores, mantuvo un ritmo constante, fue veloz y avanzó hasta el séptimo lugar final, quedó delante de Lando Norris y Lewis Hamilton, para cerrar su primera carrera en Fórmula 1 dentro de la zona de puntos.

Como si fuera poco, Bearamn quedó en la historia. Porque con 18 años, 10 meses y un día se convirtió en el piloto más joven en correr en Ferrari. Además, se metió en el podio de los más chicos en anotar en la máxima categoría, solo superado por Max Verstappen (17 años, 5 meses y 29 días) y Lance Stroll (18 años, 7 meses y 13 días).

Oliver Bearman: “Ha sido una carrera fantástica”

Al finalizar la carerra en Arabia Saudita Bearman comentó: “¡Estoy un poco cansado! Sufrí un poco después de la carrera, cuando ya no tienes aire fresco, te das cuenta de que estás cansado. Me duele un poco la espalda, sobre todo los hombros. No es el mejor circuito físicamente para debutar, pero creo que hemos hecho un buen trabajo”.

“Pero ha sido una carrera fantástica, me ha sorprendido lo mucho que estábamos empujando y mejorando en cada vuelta. Fue increíble, sobre todo al final, cuando tenía a los dos [Norris y Hamilton] con blandos detrás de mí intentando alcanzarme, no podía relajarme, miraba por los retrovisores empujando fuerte, pero fue emocionante y una carrera divertida”, expuso.

En general, Bearman se mostró contento con su debut en la Fórmula 1, ya que había muchas incógnitas y aspectos detrás de esta primera carrera que sólo descubrió a medida que avanzaba la prueba: “Creo que en general puedo estar contento. Es la primera vez que hago dos stints así, con el blando y el duro. Es la primera vez que he tenido que luchar con otros coches y he intentado usar la batería de la forma correcta para adelantar. Tantas primeras veces hoy. Pero ha ido bien, no he cometido ningún error”.

