Francis Ngannou sobre el golpe de Anthony Joshua: “No lo sentí”

El boxeador y también peleador de las artes marciales mixtas camerunés, Francis Ngannou, decidió hablar sobre el combate que protagonizó este viernes contra el británico Anthony Joshua y en el que terminó siendo superado por la vía del nocaut tras un poderoso gole en el segundo asalto que lo mandó directo a la lona; lo sorprendente de este hecho es que aseguró que no sintió nada y que simplemente perdió la conciencia tras el impacto.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante la conferencia de prensa posterior al encuentro en la que aseguró que no sintió ningún tipo de dolor y que sólo se enteró del nocaut cuando puso recuperarse del impacto.

“De hecho, no sentí el golpe. De eso se tratan los nocauts. No sentí ningún dolor. Fue así como me enteré que me noquearon”, afirmó Ngannou en sus declaraciones sobre el golpe que generó el nocaut por parte de Joshua.

El camerunés afirmó que no conoce todavía qué le deparará para el futuro y descartó que quiera abandonar el boxeo a pesar de la derrota que sufrió este viernes; asimismo destacó que lo único que sabe por el momento es que aprovechará estos días posteriores a la pelea para poder descansar en casa y así pensar con más lógica lo que realizará junto a su equipo.

“Creo que por ahora iré a casa. Descansaré y procesaré lo que acaba de pasar, y veré cuál es el siguiente paso, quizás MMA, pero pueden estar seguros de que no he terminado aquí (en el boxeo). Absolutamente no. No estoy acabado”, enfatizó el peleador de las artes marciales mixtas que ha venido incursionando en el mundo del boxeo.

“Creo que aún puedo hacer las dos cosas. Me voy a tomar un tiempo para descansar y volver. Porque yo sé que lo estaba haciendo era peligroso, al venir (a pelear) contra los mejores del deporte al comienzo de mi carrera, y eso es lo que pasó”, agregó posteriormente Ngannou para una entrevista ofrecida a iFL TV.

La actuación del pugilista camerunés no fue la mejor de todas debido a que en esos dos asaltos que protagonizó sufrió fuertes golpes que lo obligaron a estar tendido en la lona en varias oportunidades y tardando mucho para poder reincorporarse al enfrentamiento tras levantarse del suelo; el golpe decisivo por parte de Anthony Joshua ocurrió con un potente derechazo que recibió en la barbilla.

