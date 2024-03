Ricardo Gareca no convocó a Ben Brereton a la selección chilena por no saber hablar español

El entrenador argentino Ricardo Gareca, actualmente al mando de la Selección de Chile, causó sorpresa al excluir a Ben Brereton, destacado delantero del Sheffield United F.C., de la lista de convocados para los partidos de la Fecha FIFA de marzo.

La razón detrás de esta decisión radica en el dominio limitado del idioma español por parte del jugador, un aspecto que el técnico considera fundamental para la integración y comunicación dentro del equipo.

“Me llamó la atención que no hablara bien el español. Representa a la Selección. ¿Es un impedimento que Ben no hable español para estar en la Selección? No. Pero me gustaría que hable español, porque lo considero fundamental para la comunicación tanto dentro como fuera del campo de juego. En la medida que vea que haya ese interés… nuestro interés es permanente. Y eso no le va a restar posibilidades para que esté en un futuro. Simplemente ahora la decisión es esta. Él no está condicionado. Sí se lo manifesté personalmente, que me gustaría que hable en español”, soltó sin rodeos el ex estratega de Perú.

Brereton, de 24 años y nacido en Stoke-on-Trent (un pueblo de Inglaterra a tres horas de Londres), ha disputado 25 partidos y ha anotado dos goles con la camiseta del Sheffield United esta temporada. A pesar de tener raíces chilenas a través de su madre, el delantero inglés ha sido excluido de la convocatoria, a pesar de su destacada participación en la Copa América 2021 y en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde incluso marcó un gol contra la Selección Argentina.

En la lista de convocados anunciada por el Tigre Gareca figuran siete jugadores provenientes del fútbol argentino (Gabriel Arias, Paulo Díaz, Matías Catalán, Mauricio Isla, Thomas Galdames, Rodrigo Echeverría y Javier Altamirano), además del regreso de figuras históricas como Claudio Bravo y Mauricio Isla.

Sin embargo, la ausencia de Brereton no es la única baja significativa en la Roja. Tampoco aparecen en la lista Arturo Vidal y Gary Medel.

Los próximos enfrentamientos del equipo chileno serán contra Albania (viernes 22 de marzo, en Parma, Italia) y Francia (martes 26 en Marsella). Respecto a la ausencia de Arturo Vidal, el entrenador explicó que se debe a que el jugador se encuentra en plena recuperación, mientras que sobre Gary Medel afirmó que “el hecho de que no haya sido convocado no significa que no vaya a estar, es algo que iremos resolviendo en el futuro”.

