Chivas atento: Roberto Alvarado admite que el equipo no tiene la contundencia suficiente en el Clausura 2024

El futbolista y delantero de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Roberto Alvarado, decidió hablar sobre la derrota que sufrió el equipo ante las Águilas del América en la Concacaf Champions Cup hace unos días y que los coloca en una complicada situación para poder avanzar de ronda en el campeonato; a pesar de todo esto reconoció que están trabajando lo mejor posible para poder superar el mal momento y poder así conseguir una importante victoria este fin de semana ante los Esmeraldas de León en la Jornada 11 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó Alvarado durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde detalló que el cuadro de León será un rival difícil gracias a la peligrosidad que genera el club y por tal motivo deben tener un fuerte planteamiento de juego para poder lograr el triunfo que les permita poder sumar unos tres puntos que los mantengan en la lucha por su pase a la Liguilla.

“Va a ser complicado, nosotros debemos de tratar primero mentalmente de llegar bien, estar concentrados, buscar otra vez regresar a lo que quiere Gago, a lo que nos pide y de ahí partir, sabemos que ningún partido es fácil. Sabemos que tienen arriba gente muy buena como lo es Viñas, Diente López, Ángel Mena, Elías Hernández, tiene muy buen equipo, pero partir de lo que nosotros somos, de lo que queremos hacer, buscar ser protagonistas y después buscar ser contundentes, que creo que nos ha faltado últimamente, porque generamos, llegamos, pero nos ha faltado ser contundentes, entonces tratar de aprovechar las jugadas que tengamos ahí”, expresó.

Para finalizar, Roberto Alvarado detalló que a lo largo del torneo Clausura 2024 el Rebaño Sagrado ha sufrido bastante con la falta de contundencia por parte del equipo; a pesar de todo esto se mostró bastante comprometido en poder cambiar esta situación con el resto de sus compañeros.

“Obviamente en cada partido que pasa me pongo de propósito meter gol, el otro día me puse a ver que si desde que inició del torneo hubiera metido las oportunidades que se han generado, pues llevaría varios goles, pero bueno, ya no me puedo quedar en eso. Cada partido el objetivo es hacer gol, hacer asistencia, jugar bien y bueno, estoy tranquilo, todavía quedan muchos partidos y estoy seguro que si lo sigo buscando, que si me lo sigo poniendo como objetivo, pues se va a dar”, concluyó el jugador de Chivas Rayadas de Guadalajara en su entrevista.

Actualmente las Chivas Rayadas de Guadalajara se ubican en la novena posición de la tabla de clasificación con un total de 15 puntos producto de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas; aún estás a varias jornadas de poder sumar puntos que les permitan afirmar su participación en la próxima ronda del torneo.

Sigue leyendo:

–Ulises Rivas no cree en una crisis dentro de Pumas de la UNAM y apunta al duelo contra Xolos

–Federico Valverde revela quien es el verdadero ídolo del fútbol de su hijo

–Francis Ngannou sobre el golpe de Anthony Joshua: “No lo sentí”