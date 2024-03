Ausencia de Messi en el partido del Inter Miami vs. Montreal genera especulaciones sobre posible lesión

Leo Messi no fue de la partida en el tropiezo del Inter Miami vs. Montreal, ha provocado que se especule sobre una posible lesión en una de las piernas del argentino, aunque existe otra posible razón para justificar su ausencia. Cabe destacar que su club no ha confirmado ninguna información