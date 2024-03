Becky G “incendió” el escenario de los Premios Oscar al interpretar ‘Flamin’ Hot’

Becky G subió al escenario de los Premios Oscar para interpretar ‘Flamin’ Hot’, la canción de la cinta “The Fire Inside”, un tema de Diane Warren. La californiana de 27 años de edad llegó con un traje negro, sumamente sensual.

Sin embargo, más allá de su belleza física el público tuvo su interpretación, la cual sumó varios puntos ante la audiencia cuando a su voz unió la de varias jovencitas que junto a ella encontraron un espacio para cantar y transmitir en un mensaje positivo, como cuando a una sola voz todas cantaron: “They can’t put out what you got inside you. No way to put out that flame”.

Esta cinta, “Flamin’ Hot”, fue dirigida por la actriz Eva Longoria, quien en el mundo del cine y la televisión se ha convertido en una visionaria y en una guía que genera oportunidades para la comunidad hispana. Dándole a la industria americana producciones de contenido latino de gran inspiración.

En la película somos testigos de la historia Richard Montañez. Conserje en la empresa “Frito Lay”, un hombre que hizo uso de toda su herencia mexicoamericana para apoyar la creación de “Flamin’ Hot Cheetos”, un snack que desde su surgimiento cambió la vida de muchos y conquistó con su picante sabor al mundo entero.

Becky G interpreta la canción “The Fire Inside” de la película “Flaming Hot” durante los Oscar. / Foto de Chris Pizzello. / AP. Crédito: Chris Pizzello | AP

Becky G es parte de esta historia a través de la música, y dándole su voz a este tema la comunidad latina tuvo en ella una gran representación latina. Recordemos que esta noche también pudimos ver a Bad Bunny en el escenario, así como a Rita Moreno. Ambos presentaron una categoría.

