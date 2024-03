Premios Oscar 2024: Los mejores looks de los famosos en la alfombra roja

Este domingo 10 de marzo es el gran día para poder celebrar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, la 96 entrega de los premios Oscar, donde por fin se podrá conocer y galardonar a los actores, directores y las películas que más destacaron en el mundo del cine.

Después de que la ceremonia realizada el año pasado la pasarela más famosa del mundo decidió cambiar de color la alfombra, por el champaña, este año brilla roja nuevamente.

Fue la primera vez desde 1961 que el encarpetado cambiaba de color para los premios de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, lo que provocó burlas en redes sociales y no fue bien recibida por el público que sigue la transmisión en más de 200 países.

Tras volver a la “normalidad”, en esta velada, que será conducida nuevamente por Jimmy Kimmel, se reunieron decenas de reconocidas celebridades que no se perdieron la cita y deslumbraron a su paso por la alfombra roja con sus looks más llamativos antes de disfrutar de esta importante entrega de premios.

Aquí te dejamos los atuendos de los famosos que destacaron en los premios Oscar 2024.

Margot Robbie

Margot Robbie. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Zendaya

Zendaya. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Florence Pugh

Florence Pugh. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Ryan Gosling

Ryan Gosling. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Becky G

Becky G. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Cillian Murphy

Cillian Murphy. Crédito: Richard Shotwell/Invision/AP.

Emily Blunt

Emily Blunt. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Dwayne Johnson

Dwayne. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Emma Stone

Emma Stone. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Lily Gladstone

Lily Gladstone. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Charlize Theron

Charlize Theron. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence. Jordan Strauss/Invision/AP.

Sigue los Premios Oscar 2024 en WhatsApp

¡Atención a todos los amantes del cine! Este domingo, El Diario NY llevará a cabo una cobertura exclusiva de los Premios Oscar 2024 a través de WhatsApp. Si quieres vivir una experiencia única y emocionante, no te pierdas todo lo que te mostraremos en nuestro canal de WhatsApp. ¡Síguenos y prepárente para vivir el glamour de la Alfombra Roja desde adentro!

Sigue leyendo:

· Cómo ver en vivo los Premios Oscar en Estados Unidos: TV y streaming

· Así es la bolsa de regalos de $125,000 dólares que reciben los nominados a los premios Oscar

· ¿A qué hora se dará el Premio Oscar 2024 a mejor película?