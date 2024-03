Thalí García manda un mensaje al cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’ y excluye a Maripily Rivera

La actriz mexicana Thalí García aprovechó la mañana de este domingo para enviarle un mensaje a sus excompañeros del cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’. Algo que llamó la atención de esta iniciativa es que no mencionó a Maripily Rivera, con quien tuvo algunos encontronazos mientras estuvo en la competencia.

“Pedro, Lupe, aquí está Thalí, los amo y los extraño. Tierraes lo más fuerte, el público los ama, el ganador está en Tierra, enfóquense, Lupe, piensa muy bien a quién vas a salvar, acuérdate que al igual que tú yo solo tengo una palabra, aquí estoy firme desde que pateé la puerta y salí”, dijo.

Después de esto, dedicó unas palabras al actor mexicano Clovis Nienow, a quien le pidió enfocarse más en el juego, debido a los coqueteos que ha tenido con participantes como Génesis Aleska y Cristina Porta.

“Te quiero, hermano, no viniste a tener novia. Cuiden al team original”, advirtió.

Después comentó: “Romeh, aquí está la leona cuidando al equipo, pero dejen de ser desleales entre ustedes, todavía pueden llegar juntos a la final. El público los ama, es la temporada más vista, échenle ganas, cuídense, respétense, los amo y los extraño”.

En el video que subió, Thalí García no mencionó a Ariadna Gutiérrez, por lo que muchos especularon si pasó algo entre ellas para haberse enemistado. Sin embargo, la famosa indicó en su cuenta oficial en X “Antes de que se pongan a inventar: a mi Ariadna Gutiérrez mandé mensaje especial: ‘Ari, no te creas todo lo que te dicen, yo te quiero, te extraño, eres una reina’. Desafortunadamente solo tengo dos manos, tenía miedo, la carretera está peligrosa y no pude grabar todo. Iba sola”.

Además de esto, reveló otros mensajes que dio: “Esperé pacientemente, me metí ‘hasta la cocina’ pa que escucharan, ¡no puedo asegurarlo, pero 95% segura de que sí, fueron 3 mensajes distintos: el que grabé afuera, uno para Ari y otro para Pedro diciéndole que su mami está bien y que La Jose está atendiendo todo al cien!”.

Para muchos este fue un gesto importante por parte de la exparticipante, debido a que esta noche hay salvación y la tensión en la casa se ha sentido porque hay 12 nominados.

La decisión de rescatar a uno de los que está en zona de eliminación la tiene Lupillo Rivera, quien podría elegir salvarse a si mismo.

