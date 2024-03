Chef Yisus se quitó la ropa en ‘Despierta América’ para imitar a John Cenna

Jesús Alberto Díaz, mejor conocido como el chef Yisus, imitó al actor John Cena, quien se hizo viral por aparecer sin nada de ropa en el escenario del Oscar 2024, celebrado en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos.

Durante la sección ‘Sin Rollo’, al venezolano le preguntaron la razón por la que apareció de esa manera y contestó: “No, bueno, nada, aquí saludando, con la vestimenta de John Cena, con un poquito de frío”.

En el video, el encargado de preparar deliciosas recetas en el show matutino de Univision se tapó apenas con un cartel de la sección.

En la cuenta en Instagram del programa,dejaron un corto texto en el que indicaron: “Tuvimos a nuestro propio John Cena en ‘Sin Rollo’ hoy”.

Para muchos este fue un buen momento para admirar al chef Yisus, pero también hubo televidentes que consideraron que esto no era necesario.

El chef Yisus en ‘Despierta América’

Entre los mensajes que se leyeron estuvieron: “Wow, este programa como que no es el mismo y no es nada personal con el chef, pero qué mal se ve esto en un programa familia”, “Y eso en televisión nacional cuando es un programa donde hasta niños ven, vamos de mal en peor”, “Eso se sabía, ya venían los imitadores a hacer las payasadas”.

Otros indicaron: “Eso no es necesario, pobres, cuando ya no tienen talento en su profesión”, “Más original sin toalla”, “Lo que le hacen hacer a este muchacho, se ve a leguas que esa payasería no va con su personalidad”.

La aparición de John Cena en el escenario de los Oscar 2024 sin nada de ropa fue para entregar el premio de Mejor Vestuario, que en esta edición ganó la película ‘Pobres Criaturas’.

Este momento sirvió además para recrear el instante en el que un hombre se coló desnudo al escenario de los premios en 1974.

Ahora en el programa ‘Despierta América’ también decidieron sumarse a la tendencia, causando todo tipo de comentarios entre la gente, algunos aplaudiendo su osadía, mientras que otros considerando que no estuvo bien replicar esta escena.

