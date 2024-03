Informe financiero del Concejo arroja que programas para adultos mayores en NYC tendrían un recorte de $36 millones

Lo que hasta ahora era solo una preocupación, que había sido exteriorizada por portavoces de coaliciones que defienden los derechos de los residentes de la tercera edad en la Ciudad de Nueva York, ahora parece confirmarse. Y con “cartas” muy claras sobre la mesa.

Un informe financiero divulgado por la Comisión de Adultos Mayores del Concejo, con “números en la mano”, deja claro que en el presupuesto del año fiscal 2025 presentado por el alcalde Eric Adams, hay una diferencia de $36,7 millones para este sector, si se compara con lo invertido en 2024.

Los programas de atención a esta población vulnerable, que suman 1,8 millones de neoyorquinos, incluyen 300 centros y clubes de adultos mayores, servicios de comidas nutritivas a domicilio, transporte y esfuerzos por superar la discriminación en el mercado laboral, a través de la alianza del Departamento de Adultos Mayores (NYC Aging), con cientos de organizaciones comunitarias.

En el plan financiero preliminar que deberá ser aprobado por la cámara municipal, NYC Aging manejaría un presupuesto de $485,1 millones en el año fiscal 2025, lo que representa apenas 0.44% de los $109,4 mil millones del año fiscal 2025, de la propuesta de gastos e inversiones planteado por la Ciudad.

Por ello, legisladores locales iniciaron este viernes una serie de audiencias de investigación, para conocer exactamente qué pasa con estos programas y cuál es su futuro en los próximos cinco años, en un momento en donde todas las proyecciones dibujan un aumento de la población adulta en Nueva York.

“Vigilaremos cualquier recorte”

Este debate recibe más atención, cuando uno de los retos de la municipalidad, es sumar esfuerzos para extender la esperanza de vida de los residentes de la Gran Manzana, a 83 años para 2030. Incluyendo a todos los grupos raciales y étnicos.

“Nuestro propósito es que no se toque un centavo de programas que son vitales para nuestras comunidades más vulnerables. Desde esta cámara vamos a batallar más bien por aumentarlos, por optimizarlos”, dijo la presidenta del Concejo, Adrianne Adams, en la apertura de esta audiencia.

En este momento, con base a datos divulgados por la organización AARP, uno de cada diez ancianos en la ciudad sufre de inseguridad alimentaria.

Adams cuestionó que en el 2023, programas de envío de comida a domicilio, a personas mayores con problemas de movilidad u otros cuadros de salud, experimentaron con base a algunos registros, una disminución del 2%.

La líder municipal compartió en un comunicado que con ingresos superiores a los esperados en este año fiscal y una “economía resiliente”, cree que la Ciudad tiene la flexibilidad de revertir muchos recortes que se han realizado, fortalecer la fuerza laboral de nuestra ciudad y abordar desafíos fiscales futuros.

Ante esta interrogante, la comisionada de NYC Aging, Lorraine Cortés Vásquez, argumentó que durante el año fiscal 2024, a pesar de los anuncios de reducciones del 5% en todas las agencias municipales por los retos de la crisis migratoria, la verdad es que ninguno de los programas, ni las inversiones destinadas a esta población, sufrieron recortes.

“Por el contrario, abrimos cinco comisariatos de comida para garantizar nuestros servicios. En este programa en particular, no hay listas de espera. La disminución se debe a una serie de factores que no tienen nada que ver con la disponibilidad de recursos. Ciertos registros después de la pandemia, los estamos tratando de actualizar, especialmente con las dietas particulares que debemos atender, por razones médicas y culturales”, remarcó la funcionaria.

Aunque algunos registros hablen de reducciones, en los cuatro primeros meses del año fiscal 2024, NYC Aging observó un aumento del 25.9% de comidas servidas en centros para adultos mayores, en comparación con los primeros cuatro meses del año fiscal 2023, lo cual es un indicador de que este tipo de programas tienen más demanda.

La titular de esta agencia municipal aclaró que algunos beneficios, que son financiados directamente por el Medicaid, podrían parecer lentos en la eficacia de la aprobación y respuesta, porque hay varias capas burocráticas en este tipo de aplicaciones.

“No importa que lengua hables”

Por su parte, Crystal Hudson, presidenta del comité de Adultos Mayores del Concejo preguntó a los representantes del gobierno municipal sobre la efectividad de los planes de apoyo a las personas de la tercera edad migrante. Precisamente en un momento en el cual se tiene la certeza, que la tendencia será que los ancianos nacidos en otros países, y que no tienen el inglés como primera lengua, aumenten su presencia en los próximos años.

Cortés Vásquez defendió que en los programas financiados por la Ciudad, son absolutamente inclusivos para todas aquellas personas que lo necesiten, independientemente de su estatus migratorio: “Más del 60% de los beneficiarios de nuestros programas han nacido en otro país. Tenemos una red de organizaciones que son nuestros socios y que tienen la capacidad de acercarse a ellos en su propio idioma y entendiendo su cultura.

En resumen: