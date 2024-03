Premios Oscar 2024: conoce el significado del pin que llevaron algunos de los asistentes

Este domingo 10 de febrero se llevó a cabo la edición número 96 de los premios Oscar. Además del triunfo de ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, durante la noche llamaron la atención varias cosas fuera de las premiaciones y discurso.

Desde la alfombra roja llamó la atención que algunas de las estrellas invitadas agregaron a su vestuario un pin de color rojo. Con esta acción querían mostrar su apoyo a Artists4Ceasefire, organización que aboga por el alto al fuego permanente en la Franja de Gaza.

Durante la alfombra roja Ramy Yousseff, actor y comediante estadounidense, dijo a ‘Variety’: “Unos cuantos de los hoy presentes llevamos pins para el alto el fuego. Pedimos un alto el fuego permanente en Gaza”.

Ramy Youssef usó el pin rojo. Crédito: Richard Shotwell | AP

Además de Yousseff, el pin también lo llevó Billie Eilish, Ava DuVernay y Mark Ruffalo. Por otro lado, Swann Arnauld y Milo Machado-Graner, de la película nominada ‘Anatomy of a Fall’, dieron su apoyo a Palestina al llevar una insignia con la bandera del país.

Ruffalo no solo usó el pin para hace un llamado al alto al fuego en Gaza, sino que usó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje en apoyo a la organización My Voice, My Choice.

“El tema de los derechos reproductivos me recuerda a ‘Poor Things’. Para citar de la película: ‘Es tu cuerpo, Bella Baxter’. Tuyo para dar libremente. Pero la extrema derecha se opone a este poderoso mensaje. Solo en los Estados Unidos y la UE, han cortado a decenas de millones de mujeres de los derechos esenciales del aborto”, escribió el actor.

Continuó: “Este símbolo está destinado a ser un hermoso recordatorio de que, al igual que esos 2 dedos, cuando nos unimos en solidaridad a través de divisiones, nos convertimos en el centro latiendo del corazón de la humanidad. Y votar es la sangre vital que mantiene ese corazón fuerte”.

