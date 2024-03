Aaron Judge estará fuera de acción unos días por dolores abdominales: “Las pruebas salieron bien”

Las preocupaciones no cesan para los New York Yankees que, tras toparse con la inesperada lesión de su as, Gerrit Cole, ahora se mantienen a la expectativa de su capitán, Aaron Judge, quien se ausentará unos días más de lo esperado molestias en el área abdominal.

‘El Juez’ se sometió a una resonancia magnética este martes y los resultados fueron positivos para suerte de la organización, que ahora solo dará unos días más de descanso al jugador antes comenzar a hacer swing y alistarse para el Día Inaugural el 28 de marzo.

El propio Judge fue quien habló a los medios de comunicación presentes en el campamento de los Yankees de los entrenamientos primaverales, dejando saber que solo necesita unos días libres para recuperarse de cara al inicio de temporada.

“Realizamos varias pruebas y todas salieron bien. Es lo que les dije, que me sentía un poco golpeado y que necesitaría un par de días. Espero estar allí afuera pronto”, expresó el capitán del conjunto neoyorquino.

En ese sentido, el jardinero descartó que se trate de un problema en sus oblicuos y explicó que no ha parado de hacer swings desde el finales del año pasado, por lo que esto podría ser una de las razones de su desgaste.

“Creo que por estar haciendo swings a diario desde noviembre hasta ahora. Todos los días. Eso desgasta. Especialmente luego de la lesión [en un dedo del pie derecho] que altera un poco tu mecánica, hasta que empiezas a trabajar en algunas cosas”, explicó el jugador.

“Creo que es parte de ser un jugador de béisbol todos los días. Prefiero tomar un par de días ahora, cuando los juegos no cuentan, a ausentarme en abril o mayo”, agregó.

Hay que recordar que el mánager de los Bombarderos de Bronx, Aaron Boone, indicó el lunes que Judge estaba atravesando por lo que él considera como “un poco el cansancio de mediados de la primavera con todo el trabajo que ha hecho en las cajas de bateo y en los terrenos traseros”.

‘El Juez’ salió del juego del domingo frente a los Atlanta tras tomar solo dos turno, algo que posteriormente fue aclarado por el jugador y el dirigente, dejando saber que todo estuvo planeado y que era parte de una estrategia para dar oportunidad de jugar a otros de sus compañeros.

“No. Habíamos planificado dos [turnos] y así fue. Es algo que he sentido por una semana. Fue entonces que dije: ‘En vez de continuar hacia adelante, tenemos tiempo ahora, vamos a asegurarnos de que todo esté bien’”, sentenció Aaron Judge.

