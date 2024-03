Andre Ward lanzó fuerte crítica a Canelo Álvarez por no aceptar pelear ante David Benavídez

La próxima pelea de Saúl “Canelo” Álvarez ya está totalmente confirmada. Será el 4 de mayo en Las Vegas ante Jaime Munguía. Así lo dio a conocer el propio boxeador mexicano a través de sus redes sociales el pasado sábado.

Canelo es el actual campeón indiscutido de la categoría supermediano y aunque ya tiene rival para su próxima pelea, ha sido fuertemente criticado por esquivar a su retador natural David Beanvídez. Quien podría quitarle los títulos al mexicano.

Entre las críticas a Álvarez se asomó recientemente la del exboxeador y campeón mundial Andre Ward. El estadounidense alzó durante su carrera los cinturones de la WBA, IBF y WBO en la categoría semipesado. Mientras que en el peso supermediano conquistó los títulos de la WBA y WBC, además de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Recientemente en una entrevista con The Breakfast Club el “Song of God”, como suelen apodarle, comentó sobre el próximo rival de Canelo Álvarez y criticó que el mexicano no se enfrente a los mejores, aun cuando él mismo afirma que se debe pelear ante los mejores.

“Me pierdes cuando no peleas contra los mejores, pero dices que todos los demás tienen que pelear contra los mejores. Canelo es un peleador realmente bueno, pero no sabes lo bueno que eres hasta que peleas contra el otro mejor”, explicó Ward.

Y es que el tapatío ha esquivado una vez más pelear ante el campeón interino de su peso, David Benavídez, quien además el Consejo Mundial de Boxeo ha nombrado como el “retador natural” de Álvarez para disputar los títulos mundiales de la categoría.

Incluso Ward fue más allá y comentó que varias peleas que hizo Canelo fueron ante rivales de muy bajo nivel. Como cuando enfrentó a Sergey Kovalev en 2019, pues afirma que “no estaba en su mejor nivel” o recientemente ante 2022 ante Gennady Golovkin, quien no se presentó en su mejor versión y según Ward, el mexicano debió noquearlo.

Mike Tyson también criticó la decisión de Canelo

Otra leyenda del boxeo como Mike Tyson también lanzó su opinión sobre la decisión de Canelo Álvarez en elegir a Munguía por encima de Benavídez para su próxima pelea. El “Kid Dynamite” incluso cuestionó si Canelo tenía miedo de enfrentar al “Bandera Roja”.

“¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo de perder? ¿No quiere darle a los fanáticos la pelea que ellos quieren ver? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero? Esto es una vergüenza para el boxeo y para México”, sentenció Tyson para el podcast Rocket.

Por ahora la gran pelea entre Álvarez y Benavídez por el campeonato absoluto del peso supermediano tendrá que esperar. Incluso para 2024 ya parece difícil que se concrete este enfrentamiento.

