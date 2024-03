Biden no ve ningún aumento en las encuestas después del Estado de la Unión

A pesar de que una mayoría importante de estadounidenses valoraron positivamente el discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden, esto no se vio reflejado en un aumento en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre contra el expresidente Donald Trump.

De hecho, en algunos aspectos el presidente parece haber empeorado.

Antes del Estado de la Unión, el índice de aprobación de Biden era del 40% en una encuesta de Yahoo News/YouGov. En una nueva encuesta, publicada el martes por el mismo dúo, el índice de aprobación del presidente cayó al 39%.

También antes del discurso en el Congreso, el expresidente Trump y Biden quedaron estadísticamente empatados en unas eventuales elecciones este año con un 45% y un 44%, respectivamente. En la encuesta del martes, siguen estadísticamente empatados, pero con un leve crecimiento de Trump con un 46% frente a un 44% de Biden.

Antes del discurso, el 40% de los estadounidenses aprobaba el trabajo que estaba haciendo Biden como presidente; el 56% lo desaprobó. Hoy, esas cifras son el 39% y el 55%, respectivamente.

Entre los demócratas tampoco mejora

Si algo destacaron los demócratas del discurso de Biden fue su energía y contundencia, para así despejar las dudas sobre la edad del presidente, de 81 años, tan cuestionada. No obstante, la gente no parece haber comprado el argumento y sus opiniones sobre la edad de Biden no ha cambiado.

Sólo el 29% de los estadounidenses dice ahora que Biden está en condiciones de desempeñar otro mandato como presidente, sin cambios respecto del 29% de enero.

Incluso entre los demócratas las opiniones de Biden, en algunos aspectos, van empeorando. En la encuesta de este mes, el 79% de los demócratas dijo que aprueba el trabajo que está haciendo Biden como presidente. En enero es cifra fue de 81%.

Por otra parte, el 62% de los demócratas dice que Biden está en condiciones de desempeñar otro mandato como presidente, en comparación con el 64% en enero.

¿Qué falló?

Uno de los problemas para Biden y los demócratas es que si bien el discurso del Estado de la Unión fue bien valorado por gran parte de los estadounidenses, no fueron muchos los que lo vieron.

Más de 6 de cada 10 estadounidenses dicen que vieron al menos parte del discurso sobre el Estado de la Unión de Biden (45%) o leyeron o vieron cobertura de noticias (16%), según la encuesta. Y el 39% dijo que no lo siguió en absoluto.

Por otra parte, lo que pudo influir en la buena percepción del discurso de Biden es que lo vieron más demócratas (37%) que republicanos (31%).

Asimismo, un análisis del Washington Post demostró que si bien el 65% de los espectadores ofrecieron una revisión positiva del discurso de Biden, este es el mínimo histórico para un discurso del Estado de la Unión. Incluso la opiniones favorables más bajas de un Estado de la Unión de Trump, del 70% en 2018, superó por cinco puntos al de Biden este año.

La encuesta de Yahoo News fue realizada por YouGov utilizando una muestra representativa a nivel nacional de 1,482 adultos estadounidenses entrevistados en línea del 8 al 11 de marzo de 2024. El margen de error es aproximadamente del 2,8%.

Sigue leyendo: