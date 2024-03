Espinoza Paz ofrece recompensa económica para quien le devuelva su celular perdido

Espinoza Paz se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional gracias a la gira que está realizando en el interior de la República Mexicana; sin embargo, dio a conocer en sus redes sociales que en su show más reciente extravió un artículo personal sumamente importante.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante informó que se le extravió su teléfono celular y señaló que, aunque es un modelo antiguo, tiene guardados unos documentos que necesita para tramitar su visa laboral para Estados Unidos.

“Mi gente de Tapachula, Chiapas, quería platicarles que en la habitación de mi hotel se me olvidó mi teléfono. Si alguien ya lo encontró, yo les agradecería un montón si me lo pudieran regresar. Yo estaría muy agradecido con ustedes si me pudieran hacer el gran favor de decirme si alguien por ahí lo tiene“, dijo Espinoza en el video que subió.

Para finalizar, el intérprete de “El Próximo Viernes” informó que ofrecerá 25 mil pesos de recompensa para la persona que le devuelva el celular y compartió en sus Instagram Stories una fotografía del dispositivo móvil. Este monto en dólares asciende a $1,499.46

Sus recuerdos: “Un policía me ayudó a cruzar la frontera”

Cada día, miles de personas abandonan sus países de origen para llegar a los Estados Unidos en busca del llamado “sueño americano” y, aunque la mayoría de las veces son detenidos por las autoridades fronterizas, Espinoza Paz revela que a él le pasó todo lo contrario.

En entrevista con Yordi Rosado, hace ya varios años, el cantante recordó que fueron tres las veces que tuvo que cruzar la frontera como indocumentado, siendo la última cuando falleció su madre, y señaló que en esa ocasión un oficial fue quien hizo que lograra llegar al otro lado.

“Nos dejaron a mi hermana y a mí con un señor que no conocíamos y mi papá nos estaba esperando del otro lado del túnel. Llegamos a un retén y el de la migra nos preguntó por nuestros papeles y por nuestra mamá y nos soltamos a llorar porque se acababa de morir. Entonces el policía de repente dice “no sé por qué estoy haciendo esto, pero ya váyanse” y nos dejó cruzar”, contó Espinoza.

Asimismo, el intérprete de “El Próximo” habló de otros momentos importantes de su vida, como cuando logró comprar una casa con la que soñaba desde que era niño, pues señaló que en su infancia tuvo muchas carencias económicas.

Sigue Leyendo más de Espinoza Paz aquí:

· Recorre junto a Espinoza Paz su hogar en Sinaloa

· Espinoza Paz, el intérprete de “El próximo viernes”, regresa a la música y a la televisión mexicana

· ¿Espinoza Paz prepara colaboración con La Arrolladora y Grupo Firme?