Espinoza Paz, el intérprete de “El próximo viernes”, regresa a la música y a la televisión mexicana

“Disfruto solamente lo que tengo, de lo que no tengo, no sufro por ello”, cuenta este viernes a Efe el cantante de regional mexicano, Espinoza Paz, quien regresa a su país tras triunfar en Colombia y darle éxitos a otros artistas.

“Así como cuando estuve muy presente fue muy bonito, ahora que no he estado tanto también ha sido muy lindo, porque uno debe de gozar y disfrutar con lo que tengas al alcance”, responde el cantante, quien regresa a la televisión mexicana y con más música.

Isidro Chavéz Espinoza se convirtió en el artista del momento en el 2008 cuando estrenó el tema “El próximo viernes” como artista independiente. La canción se hizo tan popular que artistas como Thalía la versionaron en diversos estilos y llegó a listas internacionales como la de Billboard.

El éxito musical que experimentó le abrió las puertas de la televisión abierta como “coach” (asesor) de la primera temporada de “La Voz México”, en el que se ganó el cariño del público con su carisma al lado de artistas como Lucero y Alejandro Sanz. Aunque Espinoza no se retiró de la música, pasó mucho de su tiempo componiendo y produciendo para otros artistas y después se enfocó en las redes sociales con música tradicional mexicana, con la que se abrió un fiel mercado en Colombia.

Ahora ha sido la telenovela “La Desalmada”, que se transmite por Las Estrellas, la que ha devuelto al cantante al ojo público y a la televisión de su país, pues además de escribir el tema principal “Mi venganza”, tendrá un pequeño papel en la historia.

“Es la primera vez que hago la música de una telenovela y era algo muy especial, fue una forma diferente de componer y fue un reto muy bonito”, cuenta el cantante. Cuando a Espinoza lo llamaron para que escribiera el tema principal de la telenovela protagonizada por Livia Brito, el cantante pensó que no era en serio. “Pensé que no era verdad, entonces les dije que quería conocerlos en persona”, recuerda.

Así fue como Paz se reunió con José Alberto “El Güero” Castro y constató que iba en serio el proyecto, pero lo que nunca imaginó es que además sería parte de la producción como actor. “Cuando terminamos la reunión, Claudia Castillo me dijo, ‘hiciste reír mucho al Güero, se divirtió mucho contigo, hasta me preguntó si no actuabas, ¿te animas a salir en unas escenas en caso de que lo proponga?’, y le dije, ‘sí, cómo no'”.

Su personaje lleva su nombre, Espinoza, y sigue la historia de éxito de un joven que busca salir de su pueblo y hacerse famoso con su música, situación que coincide con la experiencia de Paz (1981, Angostura, Sinaloa).

“Yo soy de un pueblito, ahí la gente me decía que estaba locochón, que era muy complicado salir de ahí y lograr algo en la vida, y puedo decir que sí lo fue, pero al final de cuentas se hizo realidad. (La historia) es para todos esos soñadores que tienen ganas de crecer y les dicen que no se puede”, explica.

Espinoza es responsable de muchos éxitos de cantantes como El Bebeto o La Adictiva. Detrás de los números y la fama de estos artistas se encuentra él como compositor y productor de algunos de sus temas.

“No todas las canciones son para mí aunque yo las escriba. Nunca he sido egoísta en compartir y en que les vaya bien a los demás o en que yo pueda apostar para que alguien este mejor”, comenta.

En tiempos de mezclas y fusiones de géneros musicales, Paz se mantiene “fiel a su estilo” y a sus gustos, y se ha posicionado en Colombia con su música de mariachi.

“Me interesa la música tradicional porque nadie la está haciendo, creo que es la que vence la barrera del tiempo y aunque en este momento la gente no la esté consumiendo tanto, yo soy fiel a mis creencias y a mi ideas”, cuenta el cantante.

Según dice, fue así como llegó el éxito de la canción “El próximo viernes”, sin esperarlo, pues era una canción que no tenía más intención que expresar sus sentimientos. Finalmente, entre sus planes está seguir sacando música, comenzar una gira en Colombia, regresar a México con la esperanza de dar algunos conciertos y volver a sonar en la radio de su país. “Me gusta componer, me gusta producir y me gusta el escenario”, finaliza.

