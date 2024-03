Estos son los famosos que han reaccionado a las acusaciones de Thalí García en contra Telemundo

Thalí García lanzó graves acusaciones en contra de Telemundo y Endemol. La ex habitante de La Casa de los Famosos 4 ha dicho que no va a permitir más atropellos en su contra y que no está dispuesta a callarse nada de nada. Afirma, además, que llegará hasta las últimas consecuencias. Contactamos a Telemundo y la cadena hispana ha respondido, en exclusiva, a cada uno de estos señalamientos.

Reacciones a favor y en contra de Thalí García

Reacciones a favor y en contra de Thalí García

Todo lo que ha dicho Thalí García en contra de Telemundo y Endemol ha generado una ola de reacciones no sólo por parte del público televidente que sigue “La Casa de los Famosos 4”, durante las galas y en el 24/7. También hay muchas celebridades que han decidido no quedarse callados ante todo lo expuesto por la actriz mexicana.

Laura Bozzo ex habitante y ex panelista del show salió en defensa de la producción, destacando que durante su temporada ella era una de las que siempre entró al confesionario para conversar con “La Jefa”, con la psicóloga y para solicitar medicamentos. Explicó que en su caso nunca le dieron ninguna pastilla sin verificar que en efecto era algo que podían darle y que además estuviese recetado.

Afirmó, además, que no apoyaba ninguno de los señalamientos de Thalí García. Aquí el video con su declaración completa:

El actor José Luis Reséndez, quien protagonizó para la empresa la telenovela “Corazón Valiente” en el año 2013, también se manifestó en redes sociales, dándole todo su apoyo a Thalí García asegurando lo siguiente: “Y, Telemundo sigue con su maltrato y abuso hacia el talento. Cuando yo exhibí su mal proceder nadie dijo nada, pero como dicen la “mie*d*” flota y -más- tarde que temprano todos aquellos que han callado hablarán. En América Latina faltan condiciones justas para el talento artístico, basta de tanto abuso”.

Y @Telemundo sigue con su maltrato y abuso hacia el talento. Cuando yo exhibí su mal proceder nadie dijo nada, pero como dicen la 💩 flota y tarde que temprano todos aquellos que han callado hablarán, en América latina faltan condiciones justas para el talento artístico, basta de… https://t.co/FxkHEMFjGO — José Luis Reséndez (@joeresendez) March 13, 2024

Niurka Marcos, quien también formó parte de La Casa de los Famosos 2, reaccionó al video de Thalí García, apoyando todo lo que ésta expuso. “Felicidades por ser tan valiente mi amor, así se defiende la familia y sobre todo la imagen que tienes que ser hermosa y que le da de comer a tus hijos”, escribió la vedette cubana en la sección de comentarios del video de García.

Vale agregar que hay muchas personalidades que no han expuesto un comentario, pero que sí le han dado like a esta publicación de Thalí. Algunos de los famosos que le dan su apoyo con un “like” son: Ana Jurka, Shira Casar, Conn Davis -ex novio de Madison Anderson-, Desiree Ortiz Salswach, Paulo Quevedo, entre otros.

Otra celebridad que al parecer le retira su apoyo a Thalí García es Manelyk González, una de las actuales panelistas de La Casa de los Famosos 4, quien ante el video de la actriz mexicana escribió: “Mentirosa hasta los dientes. ¡Qué horror que la apoyé!”.

