Madre de Madeline Soto aparece en entrevista junto a su novio acusado de violar a la menor y sospechoso de asesinarla

Jenn Soto, la madre de Madeline Soto, la menor de 13 años desaparecida y hallada muerta en Florida, dijo en una entrevista televisiva que creía que alguien se había llevado a su hija.

La entrevista con Fox 35 se realizó previo a que los restos de la menor fueran descubiertos, el 2 de marzo, en una zona boscosa en Hickory Tree Road.

“Yo vi todos sus mensajes en redes sociales, todos los mensajes borrados en redes sociales; nada parecía raro”, declaró la mujer.

“Yo siento que alguien se la llevó, porque ella no es así; simplemente desaparecer y no decirnos a dónde va o con quién está”, argumentó.

Mientras Soto contesta las preguntas, de fondo, sentado y sin hacer comentarios, se ve a Stephan Sterns, su novio y sospechoso en la desaparición.

La mujer alegó que la mañana que su hija desapareció fue Sterns quien la llevó a la escuela.

“La mañana del lunes nosotros la llevamos a la escuela; la dejamos cerca de la escuela, cruzando la calle de una iglesia que está justo al lado de la escuela. Ella cruzó la calle y caminó a la escuela o pensamos que caminó hasta la escuela. Mi novio que la dejó en la escuela, abandonó el lugar en ese punto. Se vio en video que ella se quedó en el estacionamiento de la iglesia por unos minutos y luego caminó a la escuela. Pero ella nunca llegó…eso fue alrededor de las 9 a.m. Ella nunca llegó a la escuela después de eso. Es justo al lado de la escuela. Yo no sé por qué no llegó. Yo no sé si algo pasó en su camino o alguien se la llevó. Pero ella nunca llegó”, alegó.

La madre agregó que esa fue la última vez que la vio o supo de su hija.

“Yo fui a buscarla después de la escuela y ella no estaba allí. Me moví por los alrededores para ver si se había ido a caminar. Tal vez decidió caminar a la oficina de mi mamá, que es muy cerca de la escuela; manejé y no vi nada. Volví a la escuela y la escuela estaba cerrada. Le envié un email a una de sus maestras. Ella confirmó que estuvo ausente todo el día. En ese punto es que yo llamo al 911, porque yo me doy cuenta que algo está realmente mal”, continuó.

La mujer mencionó un supuesto video de una cámara de seguridad en la iglesia que captó a la joven en el área, pero dijo que fue su hermana la que le contó que le dijeron que el aparato captó a Madeline.

Alegó que no había discutido en semanas con su hija, por lo que la desaparición no sería resultado de un conflicto familiar.

“Ella era una niña feliz y ella lo demostró el domingo en la noche cuando se fue a la cama. Ella estaba tan feliz. Ella tuvo el mejor día”, describió en referencia a la celebración de su cumpleaños número 13 cuya fecha oficial era el 22 de febrero.

“No hubo momento esa noche, después de que llegó de la fiesta que tuvo el teléfono o la laptop. Ella fue directo a prepararse y a la cama. Así que yo sé que ella no tuvo conversaciones con nadie, no hizo planes con nadie. Yo no vi nada de eso”

A preguntas sobre si la adolescente había tratado de huir de la casa en algún momento o amenazado con hacerlo, Soto contestó: “Nunca. Ella nunca mencionó nada de eso antes y ella no es del tipo que quiere hacer eso. Ella accidentalmente dejó su teléfono el lunes, lo que es normal en el caso de ella. Ella tiene ADHD (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y se le olvidan las cosas. Así que ella dejó el teléfono en la casa, por lo que es difícil rastrearla. Ellos trataron de rastrearla por la laptop, pero está apagada”.

La mujer añadió que solo quería que su hija regresara.

“Estoy tratando de esperar por lo mejor, pero tengo miedo por ella. Me pregunto si está bien; me pregunto si está segura. Yo no quiero que vuelva herida a la casa. Pero solo la quiero de vuelta, lo que sea que eso signifique. Solo la quiero de vuelta”, repitió antes de empezar a llorar.

Las autoridades indicaron que hay inconsecuencias en las declaraciones de la madre a la Policía.

Soto inicialmente dijo que la última conversación que tuvo con su hija fue la noche antes de la desaparición.

Sin embargo, posteriormente manifestó que vio a su hija la mañana en que desapareció.

Imágenes en poder de las autoridades supuestamente captaron al padrastro tirando una mochila y una laptop en un contenedor cerca de un complejo de apartamentos, a eso de las 7:35 a.m., del lunes.

Los investigadores alegan que el cuerpo de la víctima fue visto en el vehículo que conducía Sterns.

“Nosotros creemos que ella ya estaba muerta en ese momento y que Stephan Sterns movió su cuerpo en horas tempranas de ese día”, indicó el alguacil del condado Orange John Mina. “Nosotros tenemos evidencia en video que muestra a Stephan Sterns tirando artículos en un contenedor en ese complejo de apartamentos en Kissimmee a las 7:35 a.m.”, aseguró.

El hombre fue acusado de abusar sexualmente de la menor por más de dos años o desde que esta tenía 11. Contenido en su celular arrojó perturbadoras imágenes en las que presuntamente se veía a Madeline siendo víctima de los abusos.

Sin embargo, hasta el momento, Sterns no ha sido acusado por el asesinato de la joven.

Esta semana, trascendió que el sospechoso enfrenta 60 nuevos cargos de abuso sexual que incluyen agresión sexual a una menor de 12 años y posesión ilegal de material que muestra a menores en actos sexuales.

Sigue leyendo:

Padrastro acusado de violar a Madeline Soto por años en Florida habría viajado con cadáver de la menor en su auto

Agentes en Florida descubren “perturbadoras imágenes”: padrastro de Madeline Soto la habría abusado sexualmente desde que tenía 11 años