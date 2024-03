MLB apunta al público femenino con el nombramiento como embajadora de la hispana Verónica Álvarez

La oficina del comisionado de MLB, Rob Manfred, anunció este miércoles que la cubana Verónica Álvarez fue designada como embajadora del béisbol femenino en pro de cultivar y aumentar el interés del deporte en niñas y mujeres.

En su labor, previo a su papel como embajadora de la MLB, Álvarez se ha dedicado a hacer espacio y tiempo para la próxima generación de mujeres en el béisbol y el softbol, haciendo énfasis en lo esencial que es el deporte en ese nivel de orientación y cuidado para la salud.

“Verónica ha sido una presencia valiosa junto con nuestros esfuerzos para hacer crecer el juego entre mujeres y niñas”, dijo Tony Reagins, director de desarrollo de béisbol de la MLB.

Posteriormente Reagins recordó el viaje por el cual se ha desempeñado Álvarez, tanto como jugadora como en otras funciones dentro y fuera de los diamantes, lo que le ha valido para convertirse en una pieza fundamental en el intento de desarrollo del béisbol femenino en Estados Unidos.

“Sus logros como jugadora, gerente, entrenadora profesional y en el desarrollo de jugadores inspirarán a las mujeres jóvenes a no solo que jueguen béisbol, sino que también persigan sus propios éxitos en los niveles más altos. Estamos entusiasmados de continuar este viaje con ella”, explicó Reagins, sobre el trabajo que ha realizado Álvarez en favor del béisbol.

Dentro de sus funciones, Álvarez supervisará y trabajará en eventos de béisbol femenino, participará en clínicas, siendo la cara del desarrollo del béisbol en mujeres y niñas en todo el mundo.

“Siempre he dicho que mi objetivo es hacer crecer el juego para niñas y mujeres, hacerles saber que hay un lugar para ellas en este juego. Entonces este rol, como embajadora del béisbol femenino para la MLB, me permite hacerlo en una capacidad mayor. No sólo puedo contribuir en el campo, sino que también puedo contribuir y traer nuevas ideas a la mesa en términos de visibilidad, porque la visibilidad es muy importante”, explicó Álvarez.

En su carrera como jugadora, Álvarez vistió los colores de Estados Unidos, conquistando las medallas de bronce en la Copa Mundial de Béisbol Femenino del 2008 y 2010, logró la presea de plata en la edición del 2012 y ganó el oro en los Juegos Panamericanos del 2015, en tanto como dirigente, retuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos del 2019.

“Si puedo brindarles el conocimiento que he adquirido en 40 años de experiencia y sentir que puedo prepararlas para que tengan éxito un poco más rápido que yo, eso es todo”, dijo Álvarez, quien indicó que trata de dejar en las niñas y mujeres las experiencias que ha alcanzado en este recorrido, tanto dentro, como fuera del juego.

“Trato de brindarles mi experiencia vivida, no solo en el béisbol, fui médico bombero, y aprendí de las situaciones de liderazgo en las que me pusieron”, sostuvo Álvarez, quien fue la coordinadora de desarrollo de jugadores para América Latina de los Atléticos de Oakland.

