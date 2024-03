Olivia Munn revela que se sometió a una doble mastectomía tras diagnostico de cáncer de mama

La actriz Olivia Munn compartió este miércoles en redes sociales que fue diagnosticada en 2023 con cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse en los últimos meses a cuatro cirugías, incluyendo una doble mastectomía.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el que incluyó varias fotografías desde el hospital y videos desde la camilla, la estrella de “The Gateway” contó que después de realizarse una prueba genética de BRCA, que en su momento resultó negativa, fue diagnosticada por su médico obstetra-ginecólogo con una posibilidad de riesgo de 37 por ciento de tener cáncer de mama, por lo que le sugirió hacer una resonancia magnética y una biopsia.

“Dos meses después me diagnosticaron cáncer de mama“, relató la actriz.

En el mensaje, Munn aseguró que su diagnóstico se registró a tiempo, por lo que tuvo opciones para tratarlo.

“Lo detectamos con tiempo suficiente para que tuviera opciones. Quiero lo mismo para cualquier mujer que tenga que enfrentar esto algún día”.

“En los últimos diez meses, me sometí a cuatro cirugías, pasé tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, su tratamiento y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado. Sorprendentemente, sólo he llorado dos veces. Supongo que no sentí que hubiera tiempo para llorar”, recordó.

Olivia Munn se sinceró sobre su sentir respecto a sus temas de salud, añadiendo que decidió mantenerlo en privado porque “necesitaba recuperar el aliento” y superar la batalla.

El actor y pareja de la actriz, John Mulaney, apareció entre los agradecimientos de Munn, después de haberse quedado a su lado para apoyarla durante los tratamientos médicos.

“Estoy muy agradecida con John, quien por las noches se la pasó investigando qué significaba la operación y la medicación y qué efectos secundarios y recuperación podía esperar”.

“Por estar allí antes de irme a cada cirugía y estar presente cuando me desperté, siempre colocando fotos enmarcadas de nuestro pequeño Malcolm para que fuera lo primero que viera al abrir los ojos”, escribió Munn.

La actriz espera que su historia “ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje”, según se lee en la descripción del posteo.