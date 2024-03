Yailin ‘La Más Viral’ celebró el cumpleaños de su hija en República Dominicana

Este fin de semana Cattleya, hija de Yailin ‘La Más Viral’ y Anuel AA, cumplió su primer año. Para celebrarlo, su madre y su padrastro, Tekashi 6ix9ine, organizaron una gran fiesta en La Romana, República Dominicana.

Yailin ‘La Más Viral’ se encargó de compartir detalles de la celebración a través de su cuenta de Instagram, pero también se conocieron detalles gracias a Chiky Bombom y el programa ‘En Casa con Telemundo’

La presentadora aseguró que el cumpleaños de Cattleya se celebró en una impresionante mansión ubicada a orillas del mar, en República Dominica.

Sin duda Yailin y Tekashi 6ix9ine querían llamar la atención con esta celebración, por lo que recibieron a las cámaras de Telemundo para registraran todo lo que sucedía en el mansión.

Los invitados, la festejada y sus padres se reunieron en las áreas verdes de la propiedad, la cual fue decorada para la ocasión. Para decorar tomaron como temática Baby Shark, la famosa canción para niños. “Esto es un concepto dedicado a la niña. A la niña le encanta Baby Shark”, dijo la encargada de la decoración en el reportaje hecho por el programa.

En el jardín instalaron colchones inflables, mesas y un spot principal donde la familia posó y picó la torta.

El video también deja ver que la propiedad cuenta con espacios al aire libre ideales para compartir, tiene piscina, área de spa, parque infantil y más. Por los momentos no se sabe con seguridad si el lugar les pertenece.

En la celebración no estuvo presente Anuel AA, padre de la pequeña. No se sabe si no fue invitado o si simplemente no quiso asistir, pero hay que recordar que la relación entre el cantante y la pareja no es la mejor.

