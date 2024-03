Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 14 al 20 de marzo

Juanes en el Radio City

El ícono de la música latina Juanes está recorriendo el país con su gira ‘Vida Cotidiana’, celebrando su música y su impacto a través de generaciones, y este jueves 14 de marzo llega al famoso escenario del Radio City Music Hall. El artista colombiano trae su fusión de rock, pop, folk y el mensaje de justicia social, amor y unidad a sus fans neoyorquinos, quienes corearán sus clásicos temas como “A Dios le pido”, “La Camisa Negra”, “Mala Gente”,“Fotografía” y “Nada Valgo Sin Tu Amor”. Juanes, ganador de 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMYs estará acompañado por su tradicional banda de músicos con quienes mantiene una gran cohesión musical que contagia al público. A las 8:00 pm. Los boletos están disponibles en: https://www.vividseats.com.

Foto: Isabel González

“Pura Sangre”en el Festival de Flamenco NYC

El Flamenco Festival New York continúa esta semana con varios shows de gran nivel. El jueves 14 de marzo se estarán presentando Israel Fernández y Diego del Morao con su espectáculo “Pura Sangre”. Fernández es uno de los artistas de flamenco más celebrados de su generación, reconocido por infundir al género tradicional español con su propia personalidad y estilo; mientras que Del Morao tiene la tradición y responsabilidad de pertenecer a una de las familias jerezanas más reconocidas de artistas flamencos. A las 8:00 pm en el Merkin Hall del Kaufman Music Center (129 West 67th Street (entre Broadway y Amsterdam). Entradas en: https://www.kaufmanmusiccenter.org.

Foto: Kaufman Music Center

María José Llergo en Lee Poisson Rouge

Como parte del Festival de Flamenco New York, este viernes 15 de marzo será el turno de María José Llergo, conocida por hacer una interpretación original del folclore español. Su nuevo álbum, “Ultrabelleza”, es una declaración de intenciones en la búsqueda de una visión artística auténtica que trascienda el flamenco. La libertad y la belleza de lo diferente son la columna vertebral de temas en los cuales la artista apela a la diversidad y a una sociedad más igualitaria y justa. Las raíces del cante flamenco permanecen en su ADN musical pero sin miedo a arriesgarse con otros estilos musicales. A las 8:00 pm en Le Poisson Rouge (158 Bleecker St. Manhattan). Boletos:https://www.flamencofestival.org.

Foto: Flamenco Festival

La gira de Gloria Trevi llega a Nueva York

Gloria Trevi se presentará este viernes 15 de marzo en Nueva York como parte de su gira “Mi Soundtrack”, con la que está visitando varias ciudades de Estados Unidos. El Radio City Music Hall recibirá a la cantante mexicana que está promocionando su último proyecto discográfico del mismo nombre que el tour. Tendrá como invitado especial al dúo español NEBULOSSA, con quienes cantará su éxito “Zorra“, tema con el que ganaron el Benidorm Fest 2024 y representaran a España en el Concurso de la Canción de Eurovision 2024. En “Mi Soundtrack World Tour”, Trevi presentará arreglos musicales nuevos y renovados, dando nuevo aire a sus éxitos atemporales, entre ellos “Dr. Psiquiatra”, “Pelo Suelto”, “Con los Ojos Cerrados” y “Todos Me Miran”, entre otros, y también a los nuevos favoritos, como “Medusa” e “Inocente”. La gira es producida por Live Nation, Great Talent Entertainment y Latino Live, y seguirá por VA, NC, TX, la FL (Miami, 19 de abril), y tendrá gran regreso en Puerto Rico el 26 de abril. A las 8:00 pm. Entradas disponibles en: www.livenation.com.

Foto: Great Talent Records

‘Así Canta Federico’ en el Teatro LATEA

El Teatro LATEA (107 Suffolk St.) presenta, este viernes 15 de marzo a las 7:30 pm, la pieza “Así Canta Federico”. La producción es descrita como “una experiencia teatral de música y danza inspirada en” el espíritu de Federico García Lorca. “La poderosa música interpretada por guitarra, piano, percusión, flauta y voz muestra las raíces españolas así como expresiones más modernas que provienen de la tradición”, explica su creador y director Nilko Andreas de Azlo Productions. Los artistas en escena son: Alfonso Cid, cantaor flamenco y flautista; Paloma de Vega, bailarina y coreógrafa; Liz Chidester, voz y guitarrista; Hayk Arsenyan, pianista; y Andreas, voz y guitarrista. Para obtener más información y entradas, visite: https://teatrolatea.org.

Foto: Cortesía

El Rey del Latin Soul en el Atrium

Este viernes 15 de marzo, saca tus zapatos de baile para una noche con el Rey del Latin Soul, Joe Bataan. El músico proviene de East Harlem, donde formó su primera banda en la década de 1960: Joe Bataan and the Latin Swingers. Su música fue una fusión de boogaloo latino y doo-wop afroamericano, y sus ocho álbumes incluyeron el exitoso “Riot!” y el clásico éxito “Subway Joe”. En la década de 1970, Joe desempeñó un papel fundamental en acuñar el término “salsoul”, que vinculaba la salsa y la música soul. Como cofundador de Salsoul Records, grabó tres álbumes más y varios sencillos, incluido “Rap-O Clap-O”, que se convirtió en un éxito temprano en la emergente escena del Hip-Hop. A las 7:30 pm. Gratis. En el David Rubenstein Atrium (61 West 62nd Street). Información: www.lincolncenter.org. Foto:Lincoln Center.

Foto: Lincoln Center

‘Forever Freestyle’ en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts en asociación con Sal Abbatiello de Fever Records presenta la sensación de la música de baile con sabor latino Forever Freestyle, este sábado 16 de marzo a las 8pm. Para los latinos que disfrutaron su juventud a finales de los años 80 y principios de los 90, el Freestyle, un híbrido de Hip Hop y disco, era conocido simplemente como “Nuestra Música”. Regresando al Lehman por decimosexto año consecutivo, el concierto contará con actuaciones de Judy Torres (foto), George Lamond, TKA, Noel, The Cover Girls, Betty D de Sweet Sensation, Cynthia, C-Bank, Coro, Safire y Two Without Hats. Música a cargo de DJ Lucho y DJ Whiteboy KYS. En la 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx. Boletos llamando al 718-960-8833 o en línea en https://www.lehmancenter.org.

Foto: Lehman Center

LaMicro Theater celebra 20 años de vida artística

Con motivo de su 20 aniversario y como parte de ESCENA SUR 2024, LaMicro Theater presentará este sábado 16 de marzo una lectura dramatizada de la obra “The Bridge/El Puente”, escrita por la dramaturga Sandra Ruiz. LaMicro Theater, fundada en 2003, es una destacada compañía de teatro independiente, sin fines de lucro, cuya misión es presentar obras contemporáneas de América Latina, España y de latinos en Estados Unidos, escritas en español o inglés. The Bridge/El Puente cuenta cómo una familia latina enfrenta muchos desafíos en la sociedad actual. La piezas será dirigida por la directora mexicana Fiamma Piacentini, con un elenco conformado por Gilat Géricault, Jacqueline Guillén, Ernesto De Villa Bejjani, Paola Poucel, Georgina Saldaña y Bryant Jager. Sandra Ruiz asistirá a la lectura y el público tendrá la oportunidad de conversar con ella. A las 7:30 pm. En el Chain Theater, 312 W. 36th St., 3er piso, Manhattan. Información: www.lamicrotheater.org.

Cortesía

Show de danza “The Look of Love”

El Mark Morris Dance Group rinde homenaje al legendario Burt Bacharach con el estreno en Nueva York de “The Look of Love”, un show de música en vivo y danza en el Brooklyn Academy of Music, del 20 al 23 de marzo. Esta colaboración con el Sr. Bacharach antes de su fallecimiento el invierno pasado ofrece su catálogo de éxitos icónicos en el escenario por cuatro noches, impulsado por ingenio y maravilla, con un conjunto de bailarines de clase mundial, brillantes trajes diseñados por el celebrado diseñador de moda Isaac Mizrahi, una increíble vocalista de cabaret de Broadway y una banda de 4 músicos. En la BAM Howard Gilman Opera House (30 Lafayette Ave, Brooklyn). A las 8:00 pm. Boletos:https://tickets.bam.org.

Foto: David Bazemore

“Queen of Hearts” en Brooklyn

El show “Queen of Hearts”, el suntuoso homenaje de Company XIV a “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, sumerge al público en un mundo de maravillas sensuales y delicias surrealistas. Entre en un mundo onírico decadente impregnado de una mezcla hipnotizante de circo, deslumbrantes cantantes, actos burlescos, danza clásica y un diseño lujoso. Théâtre XIV es un teatro boutique donde artistas con formación clásica también son anfitriones y sirven en la barra, atendiendo a los invitados y preparando cócteles envolventes de un menú seleccionado. El Théâtre XIV está ubicado en el 383 Troutman St. Brooklyn. Más información y entradas: www.companyxiv.com.

Foto: Mark Shelby Perry

La agenda se publica todos los jueves