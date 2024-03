Danna Paola cambia su nombre artístico y divide opiniones

La cantante Danna Paola sorprendió a sus seguidores y dividió opiniones en redes sociales al cambiar su nombre artístico; ahora solo se hará llamar Danna.

La también actriz tomó esta decisión con la intención de afianzar su nueva faceta en la música y dejar a un lado la imagen infantil que obtuvo gracias a las telenovelas que realizó en el arranque de su carrera, como “Rayito de Luz” (2000) y “María Belén” (2001).

Aunque la artista de 28 años había manifestado el año pasado en una entrevista para la revista Rolling Stone parte de este plan, el cambio oficial llegó esta semana con el anuncio de su próximo álbum, “Childstar”, el cual será lanzado al mercado el próximo 11 de abril, así como con la actualización de sus redes sociales y página web, donde su nombre de usuaria solo es Danna.

Cabe señalar que todo indica que Danna Paola se encuentra mejor de salud, esto luego de que hace unos días causó preocupación entre sus fans al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram donde revelaba que se encontraba delicada de salud debido a que se enfermó de influenza y bronquitis.

“Empezábamos bien… Un giro en la trama me dejó tumbada en cama… el universo me dijo ¡para ya! Y me paró con freno de mano… influenza + bronquitis. Han sido días muy heavys… Me duele vivir, respirar, caminar. Soy una orquesta entre tanta tos y llantos… entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana”, escribió al pie de una serie de imágenes donde se le veía usando una máscara de oxígeno.

