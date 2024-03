“En la NBA ningún jugador le tiene miedo”: Shaquille O’Neal lanza dardo a LeBron James

En los últimos años ha existido un gran debate entre los aficionados al baloncesto para determinar quien es el verdadero “GOAT” de la NBA. Por un lado los defensores de Michael Jordan y por otro los que argumentan que LeBron James ya superó el gran legado de Mike en la actualidad.

Una de las opiniones de peso que se dio recientemente fue la del legendario Shaquille O’Neal. Quien dio su opinión en The Big Podcast sobre el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA y dejó muy en claro que para él LeBron James no cumple con lo necesario para ocupar ese lugar.

“El ‘mejor jugador’ no permitiría ser barrido tres veces en su carrera, Michael Jordan no permitió jamás algo así en su carrera, por eso sigue siendo el mejor. Ahí tienes la diferencia”, inició Shaq su argumento para descartar al “King” como el mejor de todos los tiempos.

LeBron James, jugador de Los Ángeles Lakers. Crédito: AP

Por otro lado O’Neal puso como argumento el “miedo” que generaban jugadores como Michael Jordan o el mismo Kobe Bryant a sus rivales. Algo que para él LeBron James no genera actualmente en los jugadores de la NBA.

He oído a jugadores decir, incluido yo mismo, que ‘Temían a Michael Jordan’. He oído a jugadores de la generación de Mario Chalmers decir que temían a Kobe Bryant. En realidad, nunca he oído a ningún jugador decir que temía a LeBron”, explicó el exjugador de los Lakers e incluso excompañero del propio LeBron en una etapa con los Cavaliers.

Y es que no es la primera vez que Shaq lanza contra LeBron. La pasada temporada los Lakers enfrentaron a los Denver Nuggets en la final de la Conferencia Oeste y en aquella serie el equipo del “King” terminó barrido 4-0 por Nikola Jokic y compañía.

En aquella oportunidad y poco antes de definirse la serie, Shaq había comentado a través de su cuenta de Twitter: “Si los Lakers pierden y LeBron James es barrido por tercera vez en su carrera, lo descartaría automáticamente del debate sobre el mejor jugador de todos los tiempos”, por lo que el exjugador ya ni siquiera tiene en cuenta a James para este extenso debate sobre el mejor de la historia de la NBA.

