“Mi vida se me está yendo de las manos”: Desesperante pedido de ayuda de un exdelantero argentino

El exfutbolista argentino, Daniel Osvaldo, sorprendió a todos en redes sociales con una impactante confesión acerca de su estado de salud después de varios meses encadenando un escándalo tras otro.

Osvaldo venía de tener días como noticia en los medios por su separación de la periodista Daniela Ballester, decidió abrir su corazón y pedir ayuda pública ante los problemas de salud mental y la enfermedad por adicciones que está transitando.

El ex goleador de la selección italiana publicó un video de casi 10 minutos en el que hizo una extensa explicación de la situación que está atravesando y por la que se ve afectado. “Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones”, dijo.

Y explicó: “Es difícil para mí hacer este video porque… Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mi dicho le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida”.

“No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”, se sinceró el exdelantero.

Y continuó: “No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”.

Durante el video Osvaldo le pidió disculpas a su ex pareja: “Primero que nada quiero pedir disculpas a Daniela porque está pasando en este momento. Por culpa mía está viviendo cosas que no debería vivir, pero quiero contar esto, no para hacerme la víctima para nada, sino para contarles, para que entiendan a los que les interese. Para que entiendan que las cosas que hago no están bien. Las decisiones que tomo en mi vida, que no están bien. El enojo que tengo con el mundo y con mucha gente y tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión y con mis malas decisiones”.

Osvaldo dejó en claro que su situación económica se ve afectada por los problemas de salud mental que está atravesando: “No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa”

Antes de despedirse, el delantero que convirtió más de 100 goles en su larga trayectoria, volvió a disculparse con su familia y con su reciente pareja y dejó un mensaje de esperanza para su futuro. “Ojalá pueda volver a ser el de antes algún día. Nada más”.

Seguir leyendo:

Israel Reyes operado con éxito: El defensor salió lesionado de la rodilla del Clásico ante Chivas

Inteligencia artificial da al Manchester City un 32% de probabilidades de ganar la Champions League

Endrick y Vitor Roque, joyas de Real Madrid y Barcelona, comandan lista de atacantes prometedores