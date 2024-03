‘Son unos falsos’: Cristina Porta contra el cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’

La española Cristina Porta ha criticado al cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’, luego de que se mostrara cercana con varios integrantes de este equipo, pero aún así no le permitieran su entrada.

“Sí me parecéis falsos, que no pasa nada, nos adaptamos a todo”, le dijo a Lupillo Rivera y a Clovis Nienow, con quien compartía en el vestier.

Además de esto, sentenciaba: “Hay que adaptarse a la falsedad. Viva Marbella”.

Cristina dice que los de tierra son falsos, que no los necesita, que CUIDADO y no sale alguien de tierra antes que ella. #LCDLF4



¿Será que se l o dijo la producción? pic.twitter.com/XNefksvrqr — Adictos Reality (@Cuartomorado) March 13, 2024

“¿Qué hubiera pasado si se hubiera ido para allá en la madrugada?”, preguntó Lupillo Rivera sobre la posibilidad de que Cristina Porta hubiera entrado al cuarto Tierra. Su compañero Clovis le contestó: “Nada”. Y, ante esto, la española, con mucho sarcasmo le contestó: “Hubiera buscado un conflicto en Tierra porque soy una apestada”.

Después de esto, comentó que prefirió dormir fuera y que entendió que no necesita a ese team para avanzar en el reality show.

“Gracias a Lupillo, pero sinceramente, no me he muerto. Sigo aquí, y no me voy a ir”, afirmó convencida.

Clovis, después de escucharla, le respondió: “Ay, tú dijiste que te ibas a ir”.

La periodista comentó que al inicio sí pensó que no iba a poder aguantar la presión, pero con el paso del tiempo fue agarrando fortaleza para seguir en el juego. “Se lo he dicho a Romeh, sé que todo querés que abandono, ojo no salga alguien de Tierra antes que yo, ojito”.

El mensaje de Cristina Porta ha causado cientos de reacciones en las redes sociales. Algunos comentando que ella en realidad también ha sido falsa: “Ella también es falsa, pero no lo acepta, la gente que va de real siempre es la más falsa y ella es una de esas”, “La falsa hablando de falsedad”, “Jajaj igual Tierra no la necesita a ella, es más falsa que una pistola de mariachi”.

La participación de la española en el reality show de Telemundo ha sido bastante llamativa, sobre todo luego de romper su alianza con ‘Fagua’, una combinación de dos cuartos, que han intentado derrumbar el poder y popularidad construido por los del equipo Tierra.

