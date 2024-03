Antonio Mohamed descarta las posibilidades de dirigir a los Tigres: “Yo nunca iría”

El reconocido entrenador de fútbol argentino, Antonio ‘Turco’ Mohamed, estuvo inmerso en una serie de rumores durante la última semana sobre la posibilidad de poder dirigir nuevamente a un equipo dentro de la Liga MX; a pesar de esto el estratega decidió ponerle fin a todas estas especulaciones y detalló que no es el momento de pensar en su nombre hasta que culmine el torneo Clausura 2024.

Los rumores sobre su posible regreso se generó debido a la crisis que está atravesando actualmente Chivas Rayadas de Guadalajara tras la eliminación que sufrieron en la Concacaf Champions Cup a manos de las Águilas del Club América; Mohamed también fue vinculado como el posible candidato para poder dirigir a los Tigres de la UANL a pesar del gran rendimiento que están registrando en la actualidad.

“Leí todos los rumores de los que se hablaba, que Chivas o Tigres, (pero) primero que nada, Tigres nunca me llamaría y segundo yo nunca iría, ya quedó claro”, expresó Antonio Mohamed durante una entrevista ofrecida para MVS Noticias.

“Pasé el sábado por México porque tenía que hacer unos trámites, estuve el lunes en Monterrey y ahora estoy en Miami, solamente estuve de paso unas horas y nada más”, agregó el Turco al asegurar que existen grandes posibilidades de que vuelva a dirigir en la Liga MX o que ponga rumbo a la liga de Arabia Saudita.

Para finalizar, el antiguo entrenador de los Pumas de la UNAM decidió mostrarse contrario a las declaraciones que dijo tras su salida del cuadro universitario de no volver a dirigir en la Liga MX y al contrario se mostró abierto a la posibilidad de volver al balompié azteca.

“No voy a trabajar hasta que termine este torneo y nada, no tengo ninguna charla porque por ahora no me interesa trabajar hasta mayo-junio, así que esos fueron los planes y por lo cual dejé el cargo en Pumas. Lo primero que voy hacer es sostener mi palabra y aparte que todavía no tengo las ganas para enfrentar un nuevo proyecto, así que seguramente en dos meses vamos a estar listos y ahí sí van a ser las cosas diferentes”, concluyó Mohamed.

Es importante resaltar que Mohamed se encargó de impulsar al equipo a horizontes que no consiguieron en los últimos torneos tras quedar en la cuarta posición del torneo Apertura 2023 de la Liga MX con un total de 28 puntos, aunque terminaron perdiendo en las rondas posteriores.

