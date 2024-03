El Milan podría ser multado fuertemente tras no efectuarse de manera legal el traspaso del club

El pasado mes de agosto de 2022 se efectuó la venta de uno de los equipos con más historia de Europa. El AC Milan pasó a manos del grupo inversor estadounidense RedBird a cambio de unos $1,310 millones de dólares.

Sin embargo a casi dos años de aquella venta, las autoridades italianas han puesto el ojo en esa transacción y podría afectar la actualidad del club milanista. Pues según la Guardia de Finanzas italiana el traspaso del club podría ser “falso” pues alegan que Elliott Management, antiguos propietarios, siguen ejerciendo el control del Milan.

“Si el Milan ha mentido, escondiendo una propiedad que no corresponde con la que dicen que es, el club podría ser sancionado o con una exclusión de las competiciones UEFA; o con multas económicas; o llegando a un acuerdo con la UEFA (no fichando en alguna ventana, no gastando más de una cifra acordada…)”, declaró a EFE el abogado Angelo Cascella, experto en derecho deportivo.

“Los componentes del consejo de administración del Milan son muchos de los que estaban en el antiguo, con Elliot. La empresa encargada de la comunicación es la misma. Furlani, actual director ejecutivo del club, estaba en el consejo de administración de Elliot“, argumenta el abogado.

Estos indicios argumentan que la venta del Milan en 2022 pudo haber sido ficticia. Lo que podría desencadenar en un delito y posteriormente una fuerte sanción para el cuadro siete veces ganador de la Champions League.

“Si la empresa (Milan) no comunica correctamente su estructura, con mala fe, recibe una sanción. Multa económica y/o puntos de penalización (Serie A)”, explicó Cascella.

Respuesta del Milan

Ante estas acusaciones la directiva del Milan hizo pública su respuesta sobre el caso. Alegando que es totalmente falso cualquier argumento antes mencionado.

“Las acusaciones son falsas. El AC Milan fue vendido a RedBird el 31 de agosto de 2022. A partir de esa fecha, los fondos Elliott no tienen ninguna participación ni control sobre el AC Milan”, reza el comunicado.

Al momento de la venta RedBird adquirió el 99.9% de las acciones del club, por lo que el grupo Elliot no tendría ningún tipo de participación en el Milan. Sin embargo, tambieén se realizó una financiación en la transacción de unos $550 millones de dólares a una tasa del 7%.

Este préstamo, que debe ser reembolsado en agosto de 2025, establece que Elliott tenga dos representantes en el consejo de administración del AC Milan. Lo que explica que sus anteriores dueños aun tengan presencia en la directiva actual.

Por ahora las investigaciones de las autoridades italianas seguirán su curso y de determinar que hubo algún fraude o transacción ficticia o ilicitas, el Milan podría ser sancionada con la exclusión de competencias europeas, quita de puntos en la Serie A y multas económicas.

